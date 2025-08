Onde assistir o jogo do Inter Miami x Necaxa neste sábado (02/08)

O Inter Miami segue na corrida pelo título da Cups League neste sábado, 2, e enfrenta os mexicanos do Necaxa. O jogo será realizado no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, a partir das 20h (de Brasília).

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pela Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida.

Ambas as equipes garantiram vitórias dramáticas no final da primeira rodada, com os Herons conquistando uma vitória de 2 a 1 sobre o Atlas e o Necaxa derrotando o Atlanta United por 3 a 1.

O sábado será o oitavo jogo da Copa da Liga em Fort Lauderdale, com os Herons ainda sem perder nenhum ponto em casa nesta competição.

Embora Miami seja conhecido por ser um time resiliente que geralmente deixa o jogo para o final, eles ainda não conquistaram um único ponto neste torneio ao sofrer o primeiro gol, perdendo para o Tigres (2-1) e o Columbus Crew (3-2) no ano passado.

O Inter Miami venceu todos os três jogos em casa da Copa da Liga contra adversários mexicanos, sem sofrer um único gol nos primeiros 45 minutos desses jogos.

Como funciona a competição

A competição tem um novo formato este ano, projetado para incluir mais confrontos entre times da MLS e da Liga MX. A primeira fase da competição contará com confrontos exclusivos entre um time de cada liga, assim como as quartas de final.

Ao todo, 18 times da MLS e 18 times da Liga MX estarão envolvidos este ano, em contraste com os dois anos anteriores, quando todos os times de cada liga estavam envolvidos.

As equipes serão divididas em duas tabelas específicas para cada liga. Os quatro melhores times da MLS e os quatro melhores da Liga MX avançam para as quartas de final.

Se o jogo terminar empatado após 90 minutos, as equipes irão para os pênaltis.

Messi vai renovar com a Inter Miami?

Fontes revelaram que Lionel Messi não tem planos de se aposentar tão cedo. De acordo com a Rádio Catalunha e o jornalista Xavi Campos, o argentino deve renovar seu contrato com o Inter Miami por mais 3 anos, o que o manterá no clube até 2028.

Essa renovação significa que o jogador de 37 anos provavelmente jogará a Copa do Mundo da FIFA de 2026 com a Argentina, após a qual poderá considerar a aposentadoria.

A reportagem acrescenta que Messi terá a liberdade de rescindir o contrato ao final de cada temporada. Por exemplo, caso deseje se aposentar após a Copa do Mundo de 2026, poderá ativar a cláusula de rescisão antecipada do contrato.

Por outro lado, a Inter Miami também se reserva o direito de rescindir o contrato após 2 anos. Se nenhuma das partes acionar a cláusula de rescisão, Messi permanecerá no clube da MLS até meados de 2028, quando completará 41 anos.