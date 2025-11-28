Futebol

Onde assistir o jogo do Juventude x Bahia online e escalação

Jogo pode decretar o rebaixamento do Verdão

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Juventude e Bahia hoje Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira, 28 de novembro, Juventude e Bahia entram em campo pela 36ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h. Uma vitória no jogo de hoje para o Juventude é essencial para permanência na Série A, desde que o Santos e o Vitória percam.

Onde vai passar Juventude e Bahia hoje

A transmissão do jogo do Bahia e Juventude será exclusiva pelo Premiere (pay-per-view), com início previsto para as 19h de Brasília. Também será possível acompanhar online via Globoplay, por meio do sinal do Premiere. Não vai passar em TV aberta ou em plataformas de streaming grátis.

O Juventude entra em campo em uma situação complicada e vê chances de rebaixamento subirem. De acordo com com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube gaúcho tem 98,4% de cair para a Série B.

Além de 2025, o Juventude caiu em 2022 e 2007 (Série A), 2018 e 2009 (Série B) e 2010 (Série C).

Escalação do jogo de hoje

O Verdão da Serra deve escalar Jandrei; Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Jadson); Ewerthon, Caíque, Mandaca, Nenê e Marcelo Hermes; Rafael Bilu (Giovanny) e Taliari.

O Tricolor de Aço tem a seguinte escalação: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

