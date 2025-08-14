Futebol

Onde assistir o jogo do Napoli x Olympiacos em amistoso hoje (14/08/25)

Amistoso dessa quarta-feira será entre italianos e gregos

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Napoli Crédito: Marco_Pomella/Pixabay

O Napoli de Antonio Conte recebe o Olympiacos de Mendilibar para o último amistoso de pré-temporada. O jogo acontece nesta quinta-feira, 14 de agosto, no no estádio “Teofilo Patini” em Castel di Sangro, a partir das 13h (de Brasília).

Transmissão do jogo do Napoli e Olympiacos

No Brasil, o jogo desta tarde será transmitido ao vivo pelo OneFootball. Não há exibição prevista na TV, nem por assinatura. No OneFootball, o torcedor deve se cadastrar pelo site ou aplicativo móvel e prosseguir com a compra. Na televisão, a partida pode ser assistida baixando o aplicativo para Android TV, Apple TV, Fire TV, LG e Samsung.

Este é o sétimo teste de pré-temporada dos napolitanos, com Antonio Conte buscando feedback valioso a exatamente 10 dias do início da temporada, que começa no fim de semana de 24 de agosto. Os campeões italianos estrearão no dia 23 de agosto, em Reggio Emilia, contra o Sassuolo.

Antonio Conte está escalando a melhor escalação possível, levando em conta também a contagem regressiva para a estreia na Série A.

Os escalados são: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Oliveira; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres.

O time grego deve escalar Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chiquinho, Cabella; El Kaabi.

