Onde assistir o jogo do Porto x Malmö e escalação hoje

FC Porto e Malmö se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Estádio do Dragão da UEFA Europa League, em Portugal. O jogo é pela sexta fase da Champions League e começa às 17 horas (de Brasília).

Onde dá para assistir Porto x Malmö

Assistir o jogo nesta quinta é fácil: a Cazé TV fará a transmissão ao vivo e os torcedores poderão acompanhar todos os lances gratuitamente. O clube português jogará em casa, o que será uma grande vantagem para eles. Eles têm tido um desempenho razoável na atual campanha da Liga Europa.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

O FC Porto conseguiu três vitórias em cinco jogos. Além disso, está a ter um ótimo desempenho no campeonato nacional e agora vai procurar garantir mais uma vitória aqui.

Em seu último jogo, o FC Porto venceu o CD Tondela por 2 a 0 (Primeira Liga 2025/26). Na última partida, o Malmö sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest (UEFA Europa League 2025/26).

Escalações

O time português deve escalar Diogo Costa , Alberto Costa , Jakub Kiwior , Jan Bednarek , Francisco Moura , Alan Varela , Victor Froholdt , Rodrigo Mora , William Gomes , Samu , Pepê

Malmö tem os jogadores Melker Ellborg, Andrej Djuric, Pontus Jansson, Colin Rosler, Stryger Larsen, Lasse Johnsen, Adrian Skogmar, Busanello, Hugo Bolin, Daníel Gudjohnsen, Sead Haksabanovic.