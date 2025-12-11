Futebol

Onde assistir o jogo do Porto x Malmö e escalação hoje

Jogo terá transmissão pela internet e de graça

Escrito por Anny Malagolini
Onde dá para assistir Porto x Malmö Foto: Getty Images

FC Porto e Malmö se enfrentam nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Estádio do Dragão da UEFA Europa League, em Portugal. O jogo é pela sexta fase da Champions League e começa às 17 horas (de Brasília).

Onde dá para assistir Porto x Malmö

Assistir o jogo nesta quinta é fácil: a Cazé TV fará a transmissão ao vivo e os torcedores poderão acompanhar todos os lances gratuitamente. O clube português jogará em casa, o que será uma grande vantagem para eles. Eles têm tido um desempenho razoável na atual campanha da Liga Europa.

Para acompanhar o jogo entre no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

O FC Porto conseguiu três vitórias em cinco jogos. Além disso, está a ter um ótimo desempenho no campeonato nacional e agora vai procurar garantir mais uma vitória aqui.

Em seu último jogo, o FC Porto venceu o CD Tondela por 2 a 0 (Primeira Liga 2025/26). Na última partida, o Malmö sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Nottingham Forest (UEFA Europa League 2025/26).

Escalações

O time português deve escalar Diogo Costa , Alberto Costa , Jakub Kiwior , Jan Bednarek , Francisco Moura , Alan Varela , Victor Froholdt , Rodrigo Mora , William Gomes , Samu , Pepê

Malmö tem os jogadores Melker Ellborg, Andrej Djuric, Pontus Jansson, Colin Rosler, Stryger Larsen, Lasse Johnsen, Adrian Skogmar, Busanello, Hugo Bolin, Daníel Gudjohnsen, Sead Haksabanovic.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Vasco x Fluminense e escalação hoje ao vivo

Próximo jogo do Corinthians e Cruzeiro será no domingo

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes