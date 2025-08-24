Onde assistir o jogo do Real Madrid x Oviedo na La Liga ao vivo (24/08/25)

Neste domingo, 24 de agosto, o Real Madrid visita Oviedo pela primeira vez em mais de 24 anos. É esse o tempo que o Oviedo joga na Segunda Divisão e até na Segunda Divisão B desde que foi rebaixado. Os merengues devem esperar um clima realmente intenso, então terão que jogar com compostura se quiserem conquistar os três pontos contra o Astúrias, mesmo que esteja claro que têm o melhor time.

Horário do jogo do Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+. O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

Os lesionados Álvaro Lemos, Lucas Ahijado e Jaime Vázquez desfalcarão o Real Madrid. Brandon Domingues também não está na lista de convocados de Paunović devido a problemas de saúde.

Os anfitriões também não contarão com Alberto Reina, já que o espanhol foi expulso apenas 27 minutos após o início da estreia de sua equipe na La Liga, na sexta-feira.

A boa notícia é que Colombatto está de volta após perder toda a pré-temporada do Real Oviedo, bem como a partida contra o Villarreal. Embora seja improvável que o meio-campista seja titular, ele pode ter alguns minutos valiosos vindo do banco.

Como é o Campeonato Espanhol?

A La Liga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939. O campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.