Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Alverca na no Português e escalação

Tem jogo do Sporting e Alverca nesta sexta-feira, 31 de outubro, em duelo da décima rodada do Campeonato Português. A partida começa às 17h15 (horário de Brasília) e será no Estádio José Alvalade.

No Brasil, o jogo do Sporting hoje vai ter transmissão ao vivo na ESPN4 e na Disney+, a partir das 17h30. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante.

Em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo Sport TV.

Alverca deve escalar os jogadores André Gomes; Kaiky Naves, Sergi Gómez, Meupiyou; Touaizi, Amorim, Abdulai, Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo. Técnico: Custódio Castro.

O Sporting tem a seguinte escalação: Rui Silva; Maximiliano Araújo, Gonçalo Inácio, Diomande, Fresneda; Hjulmand, João Simões, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Ao todo, 18 competem na principal divisão do futebol português na temporada 2025/2026, a Primeira Liga. Os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.