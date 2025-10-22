Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Olympique na Liga dos Campeões
Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 22 de outubro
Tem jogo do Sporting hoje, dia 22 de outubro, contra o Olympique na terceira rodada da Liga dos Campeões. A partida de futebol dessa quarta-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h (horário de Brasília).
Transmissão do jogo do Sporting
O Sporting joga neste 22 de outubro a partir das 16h (horário de Brasília), e é possível assistir pela HBO MAX. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, na capital portuguesa.
O time de Lisboa está tendo um início de temporada espetacular. Em segundo lugar no campeonato português, está a apenas três pontos do líder FC Porto. Na Liga dos Campeões, o Sporting iniciou sua campanha europeia com uma vitória convincente sobre o Kairat Almaty (4 a 1), antes de perder por pouco para o Napoli (2 a 1).
Quanto ao Olympique de Marseille, o clube francês está em uma onda de otimismo sob o comando de Roberto De Zerbi. O Marselha vem acumulando resultados impressionantes na Ligue 1, incluindo uma vitória dominante por 6 a 2 sobre o Le Havre.
Depois de ser derrotado pelo Real Madrid (2 a 1) na estreia na Liga d
Histórico de confrontos diretos
Historicamente, esses dois times se enfrentaram duas vezes na Liga dos Campeões, durante a temporada 2022-2023.
O Olympique de Marseille venceu os dois confrontos: 4 a 1 em casa, em 4 de outubro de 2022, e depois 2 a 0 em Lisboa, em 12 de outubro de 2022.os Campeões, o Marselha se recuperou com estilo, derrotando o Ajax de Amsterdã por 4 a 0.