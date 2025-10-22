Informações do jogo do Sporting ao vivo, bem como as últimas informações deste 22 de outubro

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Olympique na Liga dos Campeões

Tem jogo do Sporting hoje, dia 22 de outubro, contra o Olympique na terceira rodada da Liga dos Campeões. A partida de futebol dessa quarta-feira terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h (horário de Brasília).

Transmissão do jogo do Sporting

O Sporting joga neste 22 de outubro a partir das 16h (horário de Brasília), e é possível assistir pela HBO MAX. O jogo acontece no Estádio José Alvalade, na capital portuguesa.

O time de Lisboa está tendo um início de temporada espetacular. Em segundo lugar no campeonato português, está a apenas três pontos do líder FC Porto. Na Liga dos Campeões, o Sporting iniciou sua campanha europeia com uma vitória convincente sobre o Kairat Almaty (4 a 1), antes de perder por pouco para o Napoli (2 a 1).

Quanto ao Olympique de Marseille, o clube francês está em uma onda de otimismo sob o comando de Roberto De Zerbi. O Marselha vem acumulando resultados impressionantes na Ligue 1, incluindo uma vitória dominante por 6 a 2 sobre o Le Havre.

Depois de ser derrotado pelo Real Madrid (2 a 1) na estreia na Liga d

Histórico de confrontos diretos

Historicamente, esses dois times se enfrentaram duas vezes na Liga dos Campeões, durante a temporada 2022-2023.

O Olympique de Marseille venceu os dois confrontos: 4 a 1 em casa, em 4 de outubro de 2022, e depois 2 a 0 em Lisboa, em 12 de outubro de 2022.os Campeões, o Marselha se recuperou com estilo, derrotando o Ajax de Amsterdã por 4 a 0.