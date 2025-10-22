Onde assistir o jogo Real Madrid hoje x Juventus e palpites

Real Madrid e Juventus se enfrentam no que sempre foi um jogo entre dois gigantes europeus

O Real Madrid busca três vitórias em três jogos na Liga dos Campeões da UEFA, recebendo a Juventus na quarta-feira, na terceira rodada do torneio. O jogo desta quarta-feira, 22 de outubro, começa às 16h, no Santiago Bernabéu.

Em qual canal assistir Real Madrid x Juventus

O jogo do Real Madrid contra o Juventus vai passar na TNT e também na HBO MAX. Pela 22ª vez no maior palco da Europa, o Real Madrid se prepara para enfrentar a gigante da Série A, a Juventus.

A TNT está disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se você possui a emissora em sua programação, pode curtir ao vivo e saber quem será o campeão.

O HBO Max, serviço de streaming, também está disponível como opção para quem quer curtir, é assinante e não pode ver pela televisão.

Como chegam os times?

O time comandado por Xabi Alonso vive um início de temporada quase impecável, com apenas uma derrota em todas as competições, e chega embalado para buscar mais uma vitória antes do clássico de domingo. Em sua primeira temporada à frente dos merengues, Alonso transformou o Real Madrid em uma equipe mais contida, porém extremamente eficiente.

O grande destaque, no entanto, tem nome e sobrenome: Kylian Mbappé. O francês é o centro da reconstrução tática de Alonso e soma impressionantes 16 gols em 14 partidas. Com um ataque em constante rotação, o técnico espanhol tem alternado nomes nas pontas, inclusive deixando Vinicius Junior no banco em algumas ocasiões, o que torna imprevisível a formação titular para o duelo contra a Juventus.

Do outro lado, a equipe italiana vive fase turbulenta. A Juventus não vence há seis partidas e tenta reencontrar o caminho das vitórias justamente diante de um Real Madrid em alta. A missão de conquistar o primeiro triunfo na Liga dos Campeões promete ser das mais difíceis.

Palpite do placar do Real Madrid x Juventus

O Real Madrid só foi superado uma vez em todas as competições nesta temporada e continua impecável na Liga dos Campeões sob o comando de Alonso. No papel, um duelo contra a Juventus promete ser um grande teste para os gigantes espanhóis, mas o desempenho recente da Velha Senhora torna o confronto de quarta-feira um evento desequilibrado.