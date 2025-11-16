Onde assistir Portugal hoje x Armênia com Cristiano Ronaldo

Portugal encerra sua campanha de qualificação para a Copa do Mundo com um jogo em casa contra a Armênia, no Porto. Este jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo da UEFA terá lugar no Estádio do Dragão e terá início no domingo, 16 de novembro, às 11h, hora de Brasília.

Onde vai passar o jogo de Portugal hoje?

O torcedor que quiser acompanhar Cristiano Ronaldo em campo neste domingo e ao vivo precisa ter o SporTV em sua grade de TV por assinatura. Já para quem prefere assistir online, a transmissão estará disponível no GloboPlay, que pode ser acessado pelo aplicativo em celulares, tablets, computadores ou diretamente na smart TV.

A equipe de Roberto Martínez precisa de uma vitória para ter certeza absoluta da liderança, à frente da Hungria, embora um empate contra seus adversários já eliminados deva ser suficiente.

No entanto, a Seleção contava com a classificação garantida, mas acabou sofrendo uma derrota por 2 a 0 para a República da Irlanda na sexta-feira, com Cristiano Ronaldo expulso em Dublin.

Cristiano Ronaldo e João Félix marcaram dois gols cada na vitória de Portugal sobre a Armênia por 5 a 0 na estreia das eliminatórias.

A Armênia está em último lugar no grupo com três pontos e um retrospecto de uma vitória e quatro derrotas. No último confronto entre as duas equipes, Portugal venceu por 5 a 0 fora de casa, com gols de João Cancelo, João Félix e Cristiano Ronaldo. Félix e Ronaldo marcaram dois gols cada.