Onde assistir PSG X Angers na Champions hoje (22/08/25)

Torcedores do Brasil podem assistir de graça

Escrito por Anny Malagolini
O PSG recebe o Angers nesta sexta-feira, 22 de agosto, no Parc des Princes pela segunda rodada da Ligue 1. O time parisiense conquistou 3 pontos e atualmente ocupa a 7ª posição. Na última partida, a equipe de Luis Enrique venceu o Nantes por 0 a 1 (Ligue 1 2025/26).

Três pontos valiosos estarão em jogo quando o Paris Saint-Germain receber o Angers na segunda rodada da Ligue 1 francesa no Parc des Princes na sexta-feira, 22 de agosto de 2025. A boa notícia é que os fãs do Brasil podem assistir pela Cazé TV de graça, a partir das 15h45 (de Brasília).

Foi um início discreto para a nova temporada da Ligue 1 para o Paris Saint-Germain.

Quatro dias depois da vitória nos pênaltis sobre o Tottenham Hotspur, que garantiu ao PSG o título da Supercopa da UEFA, o time deu início à defesa do título francês contra o Nantes.

Luis Enrique reorganizou seu elenco na primeira rodada, com vários titulares titulares ficando de fora do time titular. O PSG chegou à final do Mundial de Clubes em meados de julho, então não teve uma pré-temporada regular.

Portanto, eles estão usando as primeiras semanas da temporada 2025/26 como preparação para a maior parte da temporada. Luis Enrique provavelmente quer preparar seu elenco para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que começa em cerca de um mês.

O Angers soma 3 pontos nesta temporada e ocupa a 2ª posição na tabela. Na última partida, a equipe de Alexandre Dujeux venceu o Paris FC por 1 a 0 (Ligue 1 2025/26).

O último encontro entre as duas equipes terminou com vitória do PSG por 1 a 0 .

A escalação prevista para o Paris tem Chevalier (GK), Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Dembele e Kvaratskhelia.

O Angers deve escalar Koffi (GK), Hanin, Lefort, Camara, Arcus, Raolisoa, Courcoul, Belkebla, Cherif, Belkhdim e Lepaul.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

