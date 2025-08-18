Onde assistir RW Essen x Borussia Dortmund pela Bundesliga (18/08/25)

A campanha nacional do Borussia Dortmund começa nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), com uma curta viagem ao vizinho Rot-Weiss Essen. O time de Niko Kovač começa a temporada no Stadion an der Hafenstraße na primeira rodada da Bundesliga 2025.

O jogo da primeira rodada entre Rot-Weiss Essen e Borussia Dortmund será transmitido hoje, segunda-feira, 18 de agosto, em uma transmissão ao vivo pelo Disney+. Nenhuma emissora de TV exibe a partida.

Um confronto tradicional da DFB-Pokal: o clube da terceira divisão Rot-Weiss Essen recebe o vizinho da região do Ruhr, Borussia Dortmund, no clássico da primeira rodada nesta segunda-feira, 18 de agosto, às 20h45. No ano passado, o BVB foi eliminado na segunda rodada, enquanto o Essen foi eliminado na primeira rodada.

A Copa DFB deste ano apresenta mais uma vez a clássica batalha entre Davi e Golias. A primeira rodada de hoje conta com alguns confrontos tradicionais. O Rot-Weiss Essen, da terceira divisão, desafia o Borussia Dortmund, oito vezes campeão alemão, em um confronto entre cidades. Um sonho realizado para os torcedores: Dortmund e Essen ficam a apenas 20 minutos de trem.

O último confronto entre os dois clubes históricos na Copa foi há 17 anos. Na temporada 2008/09, o favorito BVB venceu o confronto da primeira fase por 3 a 1. Naquela época, Tamas Hajnal, Florian Kringe e Nelson Valdez marcaram para o time de Jürgen Klopp no Dortmund. Stefan Lorenz marcou para o Essen. O clube da Bundesliga também venceu a primeira fase da Copa por 3 a 1 na temporada 1982/83.

Essen deve escalar Golz; Rios Alonso, Schultz, Kraulich; Hofmann, Bazzoli, Gjasula, Brumme; Mosteiro; Safi, Arslan

O Dortmund tem a seguinte escalação: Kobel; Mane, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Svensson; Groß, Bellingham; Guirassy, Adeyemi