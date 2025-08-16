Jogo 20: onde assistir Sport hoje x São Paulo no Brasileirão (16/08/25)

O Sport Club do Recife recebe o São Paulo nesta sábado, 16 de agosto, a partir das 18h30 (de Brasília). A partida acontece na Ilha do Retiro pela 20ª rodada do Brasileirão. Veja como assistir.

Transmissão do jogo do Sport e São Paulo

O jogo terá transmissão no Premiere, Cazé TV e também na TV Record – que tem opção de assistir pela internet. No Premiere, é preciso ser assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Já na Cazé TV, basta entrar no Youtube e procurar o canal do Casimiro. E na Record, basta sintonizar o canal na TV.

O Sport é o último colocado na tabela, e se não se recuperar nas próximas rodadas, tem grandes chances de ser rebaixado. Já o São Paulo está na sétima posição e quer subir para disputar a Libertadores.

Chegamos no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a disputa mais importante do futebol brasileiro. Cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Jogam nesta primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.