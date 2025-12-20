Onde assistir Wolves x Brentforde hoje e escalações do jogo

Partida será transmitida na TV fechada e no streaming somente para assinantes

O Wolverhampton entra em campo neste sábado, 20 de dezembro, pressionado. Ainda sem vencer na Premier League 2025/26, o time tenta transformar o apoio do Molineux em combustível para reagir diante do Brentford, em um duelo que promete mais tensão do que tranquilidade. De um lado, um Wolves que vem de mais uma derrota dolorosa. Do outro, um Brentford irregular, mas competitivo, que costuma complicar em jogo fora de casa.

A bola rola neste sábado, 20 de dezembro, ao meio-dia (horário de Brasília), em Wolverhampton. E o confronto reúne ingredientes que vão além da tabela: necessidade de vitória, ajustes táticos e a busca por confiança em um campeonato que não perdoa erros.

Na última rodada, o Wolves até mostrou poder de reação, mas voltou a tropeçar. Contra o Arsenal, sofreu dois gols contra e acabou derrotado, mesmo depois de Tolu Arokodare sair do banco para marcar o empate nos acréscimos. O placar não refletiu o esforço, e o resultado manteve a equipe afundada na parte de baixo da classificação.

O Brentford chega depois de uma semana cheia. Foi eliminado pelo Manchester City na Copa da Liga Inglesa e, no fim de semana, ficou no empate por 1 a 1 com o Leeds United pela Premier League. O time segue oscilando, mas mostra organização e costuma ser perigoso nos contra-ataques.

Informações do jogo

Data: sábado, 20 de dezembro de 2025

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, Wolverhampton (ING)

Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Arbitragem: Matt Donohue

Como assistir Wolves x Brentford ao vivo: passo a passo

Verifique se você tem acesso à ESPN na sua operadora de TV por assinatura.

Caso prefira streaming, assine ou acesse sua conta no Disney+.

No horário do jogo, procure pela transmissão da Premier League na plataforma escolhida.

Escolha o perfil, ajuste a conexão e acompanhe a partida ao vivo, direto do Molineux.

Para quem está fora do Brasil, a partida também terá transmissão internacional, com opções como Peacock (nos Estados Unidos) e Stan Sport (na Austrália).

Prováveis escalações

Wolverhampton – técnico: Rob Edwards

Johnstone; Doherty, Bueno e Toti Gomes; Tchatchoua, João Gomes, André, Krejci e David Wolfe; Larsen e Hwang Hee-Chan.

Brentford – técnico: Keith Andrews

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg e Hickey; Henderson e Janelt; Schade, Jensen e Lewis-Potter; Igor Thiago.

Com clima de decisão precoce para o Wolves e a chance de afirmação para o Brentford, o jogo deste sábado promete intensidade do primeiro ao último minuto. Para quem acompanha a Premier League, é daqueles confrontos que dizem muito mais do que o placar final.