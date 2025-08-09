Jogo é entre o líder e o quinto colocado do Brasileirão 2025, que está na décima nona rodada

Onde vai passa o jogo do Flamengo hoje x Mirassol e escalação (09/08/25)

É dia de jogo do Flamengo! Em dia de confronto pelo Brasileirão, o Rubro-Negro recebe o Mirassol no Maracanã para disputa da 19ª neste sábado, 9, às 18h30 (Horário de Brasília). Sportv e Premiere transmitem o duelo ao vivo.

Ligue a televisão nos canais Sportv ou Premiere para assistir o jogo do Flamengo hoje contra o Mirassol a partir das 18h30, horário de Brasília, em todo o território nacional. Por causa do horário, nenhuma emissora aberta vai exibir o duelo neste sábado.

Como assistir futebol no GloboPlay?

Lembre-se que é preciso ter conta no GloboPlay para assistir ao jogo. A plataforma retransmite o sinal do pay-per-view para assinantes.

1) Acesse o aplicativo GloboPlay ou o site www.globoplay.globo.com. Depois, abra o menu principal e clique em “entrar”

2) Se você é assinante, digite o email e a senha do seu usuário. Caso contrário, escolha a opção em vermelho e laranja “assine já”.

3) Assim que logar em sua conta, procure a opção “Agora na TV”. Se preferir, também dá para acessar a opção “canais ao vivo”.

4) Daí, é só procurar no mosaico ao vivo o canal Premiere e curtir a transmissão com imagens em tempo real.

Carrascal na escalação hoje?

O técnico Filipe Luís deve escalar o seguinte time: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Inicialmente, Carrascal vai ficar no banco dos reservas.

Já o Mirassol escalará Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa.