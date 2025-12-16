Futebol

Onde vai passar jogo do Barcelona x Guadalajara hoje ao vivo

Jogo só tem transmissão para o Brasil através da internet

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar jogo do Barcelona Foto: Getty Images

O Barcelona visita o Guadalajara, da terceira divisão espanhola, para dar início à sua campanha na Copa do Rei de 2025–26. O jogo dessa terça-feira, 16 de dezembro, começa às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo para o Brasil.

O Guadalajara recebe o Barcelona no Estádio Akron.

Assistir jogo do Barcelona hoje

O jogo entre Barcelona e Atlético de Madrid será transmitido ao vivo no Disney+, no streaming. A partida acontece nesta terça-feira (16), às 17h (horário de Brasília). Para assistir online, basta ser assinante do Disney+ ou acessar o jogo pelo app ou site da plataforma.

O Guadalajara pode ser considerado o azarão neste confronto, mas sua trajetória até a terceira fase já conquistou a imaginação dos torcedores de futebol em toda a Espanha. As vitórias sobre o Cacereno e o Ceuta demonstraram que o time de Pere Martí pode se superar em grandes jogos, mesmo que a consistência no campeonato espanhol tenha sido mais difícil de alcançar.

Ocupando a 17ª posição na terceira divisão com apenas 17 pontos em 16 jogos, o time tem enfrentado dificuldades no cenário nacional, e a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid B no último fim de semana foi mais um lembrete dos desafios que enfrenta.

No entanto, a sua ascensão meteórica da quinta divisão espanhola em 2021-22 para a terceira divisão e agora para enfrentar os atuais campeões da Copa do Rei é uma história por si só, e uma que pode inspirá-los a protagonizar uma vitória histórica.

Para o Barcelona, ​​não há espaço para complacência. Os atuais campeões dominaram a competição historicamente, levantando o troféu 32 vezes, e os comandados de Hansi Flick estão em excelente forma no momento.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

