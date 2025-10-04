Futebol

Onde vai passar o jogo do Chelsea x Liverpool hoje e palpite

Jogo começa às 13h30 neste sábado, 4 de outubro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Chelsea x Liverpool hoje Foto: Getty Images

Neste sábado, os fãs do futebol inglês podem assistir o clássico entre Chelsea x Liverpool, a partir das 13h30. O jogo será disputado no Stamford Bridge, em Londres, válido pelo Campeonato Inglês.

Qual assistir Chelsea x Liverpool hoje ao vivo

O canal ESPN e a plataforma de streaming Disney Plus vão transmitir a partida do Chelsea x Liverpool hoje, ao vivo em todo o Brasil. Nenhum canal da TV aberta vai passar o clássico inglês.

As emissoras esportivas só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, isto é, Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Há também a opção de acompanhar na Disney+, serviço de streaming. Quem não tem a TV paga em casa pode ver a programação completa no aplicativo pelo celular, tablet, computador ou smartv. Entre no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Palpite Chelsea x Liverpool

O Liverpool tem se mostrado inconsistente nesta temporada. Continua marcando gols a um ritmo impressionante, mas é igualmente frágil na defesa. Eles também desenvolveram um talento especial para revelar pistas.

O próprio Chelsea está longe de ser perfeito nesta temporada, mas se tem uma coisa que sabe fazer bem é lutar. Contra o Benfica, mostrou sua capacidade de vencer feio, conseguindo uma vitória acirrada por 1 a 0, apesar de não estar em sua melhor forma.

Se conseguirem fazer o mesmo na Ponte, terão boas chances de conseguir um bom resultado.

Palpite: Chelsea vence por 2 a 1.

Quantas vezes o Chelsea ganhou do Liverpool?

O clássico inglês entre Chelsea e Liverpool foi disputado em 199 oportunidades, de acordo com os registros históricos atualizados.

O Liverpool mantém a vantagem no confronto direto. São 87 triunfos dos Reds, contra 66 vitórias dos Blues, além de 46 empates.

O último encontro entre os dois elencos aconteceu em 4 de maio de 2025, em partida válida pela Premier League, que terminou com vitória do Chelsea por 3 a 1.

Em decisões recentes, as equipes voltaram a se enfrentar em uma final, a da Copa da Liga Inglesa de 2024, que terminou com mais uma conquista para os Reds, somando-se aos títulos da Copa da Inglaterra e da mesma Copa da Liga na temporada 2021/2022.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

