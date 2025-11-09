Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Ceará ao vivo (09/11/25)

Saiba onde assistir o jogo da 33ª rodada do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje Foto: Getty Images

Neste domingo, 9 de novembro, tem jogo do Corinthians na Neo Química Arena. O timão enfrenta o Ceará na 33ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Os times não estão distantes na tabela, já que o Alvinegro ocupa 12ª e o Ceará está 13º, então qualquer pontuação nessa reta final de campeonato pode fazer diferença.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Ceará terá transmissão da TV Globo e também do Premiere, a partir das 16h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis e Yuri Alberto jogam? Escalação do jogo

O Corinthians volta a campo com problemas no elenco. O técnico Dorival Júnior não poderá contar com o goleiro Hugo, ainda fora por lesão muscular, e com quatro jogadores do meio-campo. José Martínez, Charles e André Carrillo cumprem suspensão, enquanto Raniele trata de uma lesão no adutor da perna direita. Com tantas ausências, Dorival deve repetir o esquema com três zagueiros.

Provável escalação do Corinthians: Felipe Longo; João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheus Bidu, Matheuzinho, Maycon, Breno Bidon, Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Do outro lado, o Ceará chega com três baixas importantes. Fernando Sobral, com trauma no tornozelo, desfalca a equipe. Vina está suspenso, e Pedro Raul fica fora por questões contratuais.

O técnico Léo Condé, no entanto, terá os retornos de Marllon, que cumpriu suspensão, e de Lucas Lima, Matheus Araújo e Lucca, novamente relacionados. A expectativa é de um Ceará com marcação forte no meio e velocidade pelos lados.

Provável escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

