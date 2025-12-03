Jogo de hoje é pela 37ª rodada do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Fortaleza ao vivo (03/12/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Fortaleza ao vivo (03/12/25)

Nesta quarta-feira, 3 de dezembro, o jogo do Corinthians é contra o Fortaleza na Arena Castelão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times entram em campo hoje em posições diferentes na tabela: o Alvinegro está na 9ª posição, o Fortaleza está em 18º, rebaixado para a série B.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo entre Corinthians e Fortaleza terá transmissão do Premiere e Sportv, a partir das 18h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Yuri vai jogar? Escalação do jogo

Palermo já vinha sinalizando que poderia mexer na equipe por causa do desgaste físico. Para esta rodada, ele não lida com suspensões e ainda ganha duas possibilidades importantes: Marinho e Rodrigo avançaram na transição no fim de semana e podem aparecer como opções no banco.

Provável escalação: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Adam Bareiro.Pendurados: Lucas Gazal, Mancuso, Bruno Pacheco, Pierre, Prior, Pikachu, Breno Lopes e Herrera.

O Corinthians de Dorival Júnior deve ir a campo com um time alternativo no Castelão. Com a semifinal da Copa do Brasil batendo na porta, Dorival Júnior vai preservar seus principais nomes para evitar qualquer risco.

A expectativa é de que o ataque seja formado pelos garotos Dieguinho e Gui Negão, ambos da base. Já os titulares Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro nem viajaram e permanecem em São Paulo.

Provável escalação: Hugo Souza; André Ramalho, João Pedro Tchoca e Gustavo Henrique; José Martínez, André, Breno Bidon, Vitinho e Fabrizio Angileri (ou Hugo); Dieguinho e Gui Negão.