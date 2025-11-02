Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Grêmio ao vivo (02/11/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Grêmio ao vivo (02/11/25)

Neste domingo, 2 de novembro, tem jogo do Corinthians em casa, na Neo Química Arena. O timão enfrenta o Grêmio na 31ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Os times estão quase empatados na tabela, com o timão Alvinegro em 10º e o Tricolor Gaúcho em 11º, então qualquer pontuação nessa reta final de campeonato pode fazer diferença.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse domingo entre Corinthians e Grêmio terá transmissão da TV Globo e também do Premiere, a partir das 16h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis e Yuri Alberto jogam? Escalação do jogo

Para essa rodada, o Corinthians entra em campo com seu time completo, incluindo Memphis e Yuri Alberto no ataque. Quem está fora é Vitinho, André, José Martínez, Raniele (suspenso) e Breno Bidon.

Já Charles, Talles Magno e Rodrigo Garro estão pendurados.

O Timão deve escalar Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Grêmio chega com Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi e Arthur; Edenilson, Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius.