Jogo do Corinthians é válido da 21ª rodada e o clube paulista precisa desses 3 pontos para reagir

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vasco no Brasileirão (24/08/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vasco no Brasileirão (24/08/25)

Neste domingo, 24 de agosto, tem jogo do Corinthians na casa do rival. O timão enfrenta o Vasco na 21ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília), e precisa de uma vitória. O time Dorival Júnior está em 14º e o Cruz Maltino na 16ª posição.

Qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A TV Globo e o Premiere transmitem o jogo do Corinthians nesse 24 de agosto, a partir das 16h, no Brasileirão. Além de acompanhar a partida pela TV, o torcedor também pode assistir o jogo da Globo gratuitamente pelo GloboPlay, seja pelo dispositivo móvel, tablet ou computador como pelo site através do navegador.

Globoplay: entre no site www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo no Android ou iOS, ou o dispositivo de sua preferência, vá até a opção ‘entrar’ e digite o seu login com a senha de assinante. Assim que preencher dê ‘ok’ e entre no mosaico.

Vá até a opção “Agora na TV/Agora” e clique na opção ‘Ao vivo’, procure o canal Sportv ou Premiere e assista como e onde quiser.

Canais Globo: acesse www.canaisglobo.globo.com ou entre no aplicativo, clique em ‘entrar’ e, no campo em branco, digite o seu usuário da operadora (Sky, Claro, Oi ou Vivo) com a senha atual, depois pressione ‘entrar’ novamente. Vá até a opção ‘Canais’ e escolha o Premiere para ver com imagens em tempo real.

Tem jogo na Globo hoje?

Hoje tem jogo na Globo e também nos canais que fazem parte do grupo da emissora. Confira:

10h30 – São Paulo x Corinthians (Campeonato Brasileiro Feminino)

Transmissão: sportv e TV Globo (exceto para Minas Gerais)

10h30 – Palmeiras x Cruzeiro (Campeonato Brasileiro Feminino)

Transmissão: sportv4 e TV Globo para Minas Gerais

16h – Vasco x Corinthians (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere e TV Globo (exceto para a Bahia e a cidade de Santos)

16h – Bahia x Santos (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere e TV Globo para Bahia e Santos (SP)

18h30 – Fortaleza x Mirassol (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

18h30 – Juventude x Botafogo (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: Premiere

20h30 – São Paulo x Atlético-MG (Campeonato Brasileiro – Série A)

Transmissão: sportv4K, sportv e Premiere