Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vitória ao vivo (25/10/25)

Neste sábado, 25 de outubro, tem jogo do Corinthians na casa do rival, no estádio Barradão, em Salvador. O timão enfrenta o Vitória na 30ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (de Brasília). Os times estão em posição diferentes na tabela: o Alvinegro está na 11ª posição e o Vitória em 17º lugar, já na zona de rebaixamento.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse sábado entre Corinthians e Vitória terá transmissão do Premiere, a partir das 16h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Memphis e Yuri Alberto jogam? Escalação do jogo

O Corinthians entra em campo com mudanças no gol. Com Hugo Souza fora por conta de uma luxação no ombro esquerdo, o jovem Felipe Longo, de apenas 20 anos, será novamente titular. Já o ataque promete experiência e poder de decisão. Pela segunda vez desde o início do Brasileirão, Dorival terá à disposição o trio GYM: Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay.

Provável escalação do Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres (ou Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Do outro lado, o técnico Jair Ventura tem boas notícias. O Vitória contará com os retornos de Camutanga, Erick e Renato Kayzer, todos de volta ao time titular. Dudu também retorna após suspensão e disputa posição com Willian Oliveira. A dúvida maior está na lateral, já que Raúl Cáceres está suspenso. Matheuzinho, que foi destaque contra o Santos, pode ser mantido entre os 11.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Dudu (ou Willian Oliveira), Ronald e Ramon; Erick (ou Matheuzinho), Aitor e Renato Kayzer.