Jogo começa às 18h30 deste domingo, com transmissão exclusiva do Premiere

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação contra o Bahia

Neste domingo, 5, o jogo do Flamengo contra o Bahia deve lotar a Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida da 27ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro é líder da tabela, enquanto o time de Rogério Ceni está na 7ª posição.

Para o jogo, a escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.

O Bahia deve escalar Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje no Brasileirão vai passar no Premiere. É preciso ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Assistir online: quem que acompanhar a partida pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo. Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.