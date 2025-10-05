Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação contra o Bahia

Jogo começa às 18h30 deste domingo, com transmissão exclusiva do Premiere

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o jogo do Flamengo hoje Foto: Getty Images

Neste domingo, 5, o jogo do Flamengo contra o Bahia deve lotar a Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida da 27ª rodada do Brasileirão. O rubro-negro é líder da tabela, enquanto o time de Rogério Ceni está na 7ª posição.

Para o jogo, a escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl, Carrascal e Arrascaeta; Plata e Samuel Lino.

O Bahia deve escalar Ronaldo; Gilberto, Fredi, Rezende e Zé Guilherme; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Iago Borduchi (Michel Araujo) e Willian José.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje no Brasileirão vai passar no Premiere. É preciso ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Assistir online: quem que acompanhar a partida pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo. Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Benfica x Porto no clássico Português hoje

Jogo do Sporting hoje: onde assistir Sporting x Braga no Português

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Mirassol ao vivo (04/10/25)

Qual canal vai passar o jogo do Galo hoje x Fluminense

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje e Villareal na La Liga

Onde vai passar o jogo do Chelsea x Liverpool hoje e palpite

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes