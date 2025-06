Jogo no Mundial de Clubes - Getty Images

Onde vai passar o jogo do Flamengo e escalação contra o Bayern

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam nas oitavas de final do Mundo de Clubes neste domingo, 29, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. Se ganhar hoje, o clube carioca vai encarar o PSG nas quartas de final.

Para o jogo da vida, a escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e De Arrascaeta; Luiz Araújo, Gerson e Plata.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje no Mundial vai passar nos canais Globo e SporTV, e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e no DAZN ao vivo em todo o território nacional às 17h, horário de Brasília.

A Globo transmite o Mundial de Clubes ao vivo a partida na TV aberta para todos os estados do Brasil. A narração vai ser de Luís Roberto ao lado dos comentaristas Júnior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira direto do Marrocos.

Já no SporTV, canal pago entre operadoras por assinatura. Tem também a opção de assistir online, através do GloboPlay e SporTV para assinantes. Dá para sintonizar também no canal do Cazé TV pelo Youtube.

Todas as opções estão disponíveis no navegador pelo computador, ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

O Flamengo tem Mundial ou não?

O Flamengo tem um título do Mundial de Clubes conquistado em 1981. O elenco se classificou para a Copa Toyota, como era chamado o torneio, depois de vencer a Libertadores. O Liverpool também se classificou por ser o campeão da Champions League naquela edição.

Em 13 de dezembro de 1981, o Rubro-Negro entrou em campo no Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão, para enfrentar o Liverpool. Por 3 a 0, venceu os ingleses para erguer a primeira taça do Mundial de Clubes. Nunes abriu o placar, marcou outro e Adílio descontou.

Em 2017, a FIFA reconheceu como título mundial as conquistas a partir de 1960, incluindo o título do Flamengo em 1981. Antes da entidade assumir, em 2000, os campeões sul-americanos e europeus se enfrentavam em partida única para decidir quem seria o melhor time do mundo.