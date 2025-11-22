Onde vai passar o jogo do Flamengo x Bragantino e escalação de hoje (22/11/25)

O líder do Campeonato Brasileiro entra em campo neste sábado, 22 de novembro, para defender sua posição, em jogo válido pela 35ª rodada. O jogo do Flamengo e Bragantino (oitava colocado) acontece no Maracanã, a partir das 21h30. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O clássico entre Flamengo e Bragantino terá transmissão exclusiva do Premiere, canal disponível nos pacotes de TV por assinatura. Quem preferir acompanhar pela internet poderá assistir pelo Globoplay, que retransmite o sinal do jogo para celulares, tablets e smart TVs.

Na TV

Assinantes de TV por assinatura (como Claro, Sky, Vivo, Oi, etc.) podem contratar o pacote Premiere diretamente com a operadora.

Depois de ativar, é só sintonizar o canal Premiere na grade da TV.

Online (sem TV a cabo): é possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay. Basta acessar globoplay.com/premiere, fazer login (ou criar uma conta Globo) e assinar o serviço. A assinatura pode ser mensal ou anual e dá acesso a todos os jogos transmitidos, ao vivo e sob demanda.

Escalação

O Flamengo chega com problemas no setor central. Pulgar e Saúl estão suspensos. As ausências pesam. Mas há uma boa notícia: De la Cruz deve voltar após dois jogos fora por dores no joelho esquerdo. Já Ortiz, com estiramento no tornozelo direito, segue como dúvida e será reavaliado até minutos antes da partida.

Com isso, a provável escalação do Flamengo de Filipe Luís tem Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, De la Cruz, Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha (Lino) e Plata (Bruno Henrique).

O Bragantino de Vagner Mancini chega com boas novidades. O zagueiro Pedro Henrique e o lateral Vanderlan retornam após suspensão. Outra volta é a de Nacho Laquintana, que estava à serviço da seleção uruguaia na Data Fifa.

A escalação do Bragantino tem Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.