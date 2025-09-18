Jogo é válido pela ida das quartas de final da Libertadores

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Estudiantes e escalação hoje na Libertadores

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Estudiantes e escalação hoje na Libertadores

Nesta quinta-feira, 18 de setembro, o Flamengo recebe o Estudiantes no Maracanã em jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida começa às 21h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal da competição.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Bolívar nesta quinta-feira, dia 18 de setembro, vai passar na ESPN e Disney+. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT.

O Estudiantes deve escalar Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez e Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Gabriel Neves, Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain e Cristian Medina; e Guido Carrillo.

O Flamengo, de Filipe Luís, pode levar Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

O jogo de volta está marcado para o dia 25 de setembro, próxima quinta-feira. Antes, no domingo, 21, o Rubro-Negro enfrenta o Vasco no Brasileirão.

Aproveite e descubra quais títulos o Flamengo não tem

Semifinal da Libertadores 2025

Se o Flamengo avançar para a semifinal terá mais um mês de preparação. Os jogos de ida serão nos dias 21, 22 e 23 de outubro, e a volta está marcada para 28, 29 e 30 do mesmo mês. A final será em jogo único no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Os classificados às semifinais embolsarão S$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões), enquanto quem chegar à decisão já garante no mínimo US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). O campeão vai faturar US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).