Onde vai passar o jogo do Flamengo x Santos e escalação hoje

Jogo da 33ª rodada acontece no Maracanã

Escrito por Anny Malagolini
onde vai passar o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

Neste domingo, 9 de novembro, o vice-líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 33ª rodada, de olho na liderança. O jogo do Flamengo e Santos acontece no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Santos vai passar apenas no Premiere, disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.

ocê pode assistir de diferentes formas, dependendo se quer ver pela TV ou online:

Na TV

  • Assinantes de TV por assinatura (como Claro, Sky, Vivo, Oi, etc.) podem contratar o pacote Premiere diretamente com a operadora.
  • Depois de ativar, é só sintonizar o canal Premiere na grade da TV.

Online (sem TV a cabo)

  • É possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay.
  • Basta acessar globoplay.com/premiere, fazer login (ou criar uma conta Globo) e assinar o serviço.
  • A assinatura pode ser mensal ou anual e dá acesso a todos os jogos transmitidos, ao vivo e sob demanda.

Escalação

O Flamengo tenta reagir após o empate frustrante na última rodada. Sob o comando de Filipe Luís, o time busca retomar o bom momento diante do Santos, neste domingo, no Maracanã.

O treinador não poderá contar com Plata, expulso contra o São Paulo, e ainda tem baixas importantes por lesão: Pedro (fratura no antebraço), Jorginho (lesão na coxa direita) e Ortiz (estiramento no tornozelo).

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (ou Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Bruno Henrique e Carrascal.

Do outro lado, o Santos de Juan Pablo Vojvoda terá uma novidade de peso. Neymar está de volta. O atacante foi poupado contra o Palmeiras por causa do gramado sintético do Allianz Parque, mas treinou normalmente e será titular no Maracanã.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Neymar e Guilherme.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

