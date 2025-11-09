Onde vai passar o jogo do Flamengo x Santos e escalação hoje
Jogo da 33ª rodada acontece no Maracanã
Neste domingo, 9 de novembro, o vice-líder do Campeonato Brasileiro entra em campo pela 33ª rodada, de olho na liderança. O jogo do Flamengo e Santos acontece no Maracanã, a partir das 18h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.
Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?
O jogo do Flamengo e Santos vai passar apenas no Premiere, disponível nas operadoras de TV por assinatura. O serviço de streaming Globo Play retransmite as imagens para o aplicativo do celular, tablet e smart TV.
ocê pode assistir de diferentes formas, dependendo se quer ver pela TV ou online:
Na TV
- Assinantes de TV por assinatura (como Claro, Sky, Vivo, Oi, etc.) podem contratar o pacote Premiere diretamente com a operadora.
- Depois de ativar, é só sintonizar o canal Premiere na grade da TV.
Online (sem TV a cabo)
- É possível assistir pelo streaming, no Premiere Play, que está dentro do Globoplay.
- Basta acessar globoplay.com/premiere, fazer login (ou criar uma conta Globo) e assinar o serviço.
- A assinatura pode ser mensal ou anual e dá acesso a todos os jogos transmitidos, ao vivo e sob demanda.
Escalação
O Flamengo tenta reagir após o empate frustrante na última rodada. Sob o comando de Filipe Luís, o time busca retomar o bom momento diante do Santos, neste domingo, no Maracanã.
O treinador não poderá contar com Plata, expulso contra o São Paulo, e ainda tem baixas importantes por lesão: Pedro (fratura no antebraço), Jorginho (lesão na coxa direita) e Ortiz (estiramento no tornozelo).
Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (ou Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Arrascaeta; Samuel Lino, Bruno Henrique e Carrascal.
Do outro lado, o Santos de Juan Pablo Vojvoda terá uma novidade de peso. Neymar está de volta. O atacante foi poupado contra o Palmeiras por causa do gramado sintético do Allianz Parque, mas treinou normalmente e será titular no Maracanã.
Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza; Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Neymar e Guilherme.