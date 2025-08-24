Onde vai passar o jogo do Galo hoje contra o São Paulo no Brasileirão, 24 de agosto

Onde vai passar o jogo do Galo hoje contra o São Paulo no Brasileirão, 24 de agosto

Neste domingo, 24 de agosto, o Atlético-MG e São Paulo se enfrentam a partir das 20h30 (horário de Brasília). O jogo é pela 21ª rodada do Brasileirão em 2025, no Morumbis. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo.

Como assistir o jogo do Galo ao vivo

O jogo hoje tem transmissão somente no Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura e também é possível obter acesso por aplicativo ou no próprio site, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

E quem ganha? O Tricolor está sem perder há 7 jogos, mas o dono da casa vai lidar com um histórico pouco otimista. O São Paulo não vence um jogo do Falo há 5 anos.

Cuca deve escalar Everson; Natanael, Lyanco, Igor Rabello (Vitor Hugo) e Caio Paulista; Fausto Vera, Alexsander e Igor Gomes (Scarpa); Rony, Júnior Santos (Hulk) e Biel.

Fernando Seabra tem Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Agustin Sant’Anna; Gabriel, Eric Ramires e Praxedes (Fabinho); Lucas Barbosa, Pitta e Eduardo Sasha.

Como funciona o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.