Futebol

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro hoje na Copa do Brasil

Jogo é válido pela volta das quartas de final da Copa do Brasil

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro Foto: Getty Images

Nesta quinta-feira, 11 de setembro, Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo em mais um clássico de 2025. O jogo do galo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h30 (horário de Brasília, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasi contra o Corinthians.

Onde assistir o jogo do Galo x Cruzeiro?

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ocorre hoje, 11 de setembro de 2025, com transmissão ao vivo pela Amazon Prime Vídeo. Assinante do streaming tem passe livre para o streaming.

Já para quem quer assinar somente o serviço de conteúdos digitais tem que percorrer o seguinte caminho:

  • Primeiramente, entre no site www.primevideo.com. Após isso, basta clicar em “inicie o teste gratuito de 30 dias”.
  • Na sequência, crie uma conta. Depois, cadastre seu cartão.
  • O app do streaming está disponível para IOS e Android.

O Cruzeiro entra em campo com vantagem, já que ganho na ida, e um empate o leva para a semifinal. O Galo precisa vencer por três ou mais gols de para avançar. Se ganhar por dois de diferença, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Não há prorrogação.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro são maiores times de Minas Gerais, tal como está Palmeiras e Corinthians para São Paulo. De acordo com levantamentos de portais esportivos, o Atlético-MG tem mais vitórias que o Cruzeiro no Brasileirão. O Galo soma 27 vitórias, contra 21 do Cruzeiro e 21 empates.

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro também ganha ecos no mata-mata nacional da Copa do Brasil. Embora sejam poucos os confrontos entre os rivais no torneio, os duelos foram marcantes.

O Galo venceu a Copa do Brasil em 2014 e 2021. O Cruzeiro tem seis títulos da Copa do Brasil, conquistados nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Corinthians vence Athletico-PR e está na semifinal da Copa do Brasil 2025

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Athletico-PR na Copa do Brasil

Onde assistir o jogo de Portugal hoje x Hungria nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo de Israel x Itália hoje nas Eliminatórias

Onde assistir o jogo da Espanha hoje x Turquia nas eliminatórias

Final da Copa do Nordeste 2025 vai passar no SBT?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes