Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro hoje na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, 11 de setembro, Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo em mais um clássico de 2025. O jogo do galo será disputado no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 19h30 (horário de Brasília, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasi contra o Corinthians.

Onde assistir o jogo do Galo x Cruzeiro?

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG ocorre hoje, 11 de setembro de 2025, com transmissão ao vivo pela Amazon Prime Vídeo. Assinante do streaming tem passe livre para o streaming.

Já para quem quer assinar somente o serviço de conteúdos digitais tem que percorrer o seguinte caminho:

Primeiramente, entre no site www.primevideo.com. Após isso, basta clicar em “inicie o teste gratuito de 30 dias”.

Na sequência, crie uma conta. Depois, cadastre seu cartão.

O app do streaming está disponível para IOS e Android.

O Cruzeiro entra em campo com vantagem, já que ganho na ida, e um empate o leva para a semifinal. O Galo precisa vencer por três ou mais gols de para avançar. Se ganhar por dois de diferença, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Não há prorrogação.

Quem tem mais vitórias entre Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG e Cruzeiro são maiores times de Minas Gerais, tal como está Palmeiras e Corinthians para São Paulo. De acordo com levantamentos de portais esportivos, o Atlético-MG tem mais vitórias que o Cruzeiro no Brasileirão. O Galo soma 27 vitórias, contra 21 do Cruzeiro e 21 empates.

O clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro também ganha ecos no mata-mata nacional da Copa do Brasil. Embora sejam poucos os confrontos entre os rivais no torneio, os duelos foram marcantes.

O Galo venceu a Copa do Brasil em 2014 e 2021. O Cruzeiro tem seis títulos da Copa do Brasil, conquistados nos anos de 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.