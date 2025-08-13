Onde vai passar o jogo do PSG x Tottenham na Supercopa Uefa (13/08/25)

O Tottenham Hotspur, campeão da Liga Europa, enfrenta o Paris Saint-Germain, vencedor da Liga dos Campeões, na cidade italiana de Udine, na quarta-feira, 13 de agosto, com a Supercopa da UEFA em jogo. A partida começa às 16h (de Brasília).

Onde assistir PSG x Tottenham

Os fãs de futebol podem assistir à final da Supercopa de 2025 ao vivo no SBT, TNT Sports e Max (streaming). O jogo acontece no Estádio Friul, com capacidade para 25 mil torcedores.

Tottenham e Paris Saint-Germain se preparam para disputar a Supercopa da UEFA nesta quarta-feira, quase três meses após suas conquistas em títulos europeus. O Tottenham encerrou uma seca de 17 anos sem títulos com a vitória sobre o Manchester United na Liga Europa em maio.

A Supercopa será realizada na quarta-feira, 13 de agosto, na cidade de Udine, no noroeste da Itália, no Estádio Bluenergy, casa da Udinese, da Série A.

A partida começará às 20h, horário do Reino Unido, com mais de 25.000 torcedores presentes. A cobertura televisiva e por streaming começará uma hora antes, às 19h.

Os vencedores da competição receberão aproximadamente £ 4,3 milhões em prêmios em dinheiro, enquanto o perdedor levará para casa uma quantia de £ 3,4 milhões.

O PSG entra em campo como grande favorito, tendo dominado a edição 2024/25 da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Spurs decepcionou na liga, mas salvou a temporada com uma noite famosa em Bilbao em maio passado.