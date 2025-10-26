Onde vai passar o jogo do Real Madrid e Barcelona hoje às 12h15

O jogo mais aguardado da temporada está chegando, com o duelo do Real Madrid e Barcelona no El Clássico. O jogo deste domingo, 26 de outubro de 2025, começa às 12h15 (Horário de Brasília). Vini Júnior vai jogar.

Transmissão Real Madrid e Barcelona

A transmissão ao vivo do jogo nesse domingo, 26 de outubro, será realizada no Disney+ Premium, que oferece acesso exclusivo a conteúdos esportivos de destaque, incluindo La Liga, o campeonato no qual Real Madrid e Barcelona competem. O SBT não vai passar o jogo.

O time de Xabi Alonso se recuperou da humilhação sofrida por 5 a 2 contra o rival local Atlético de Madrid e venceu os próximos quatro jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre a Juventus na última partida pela Liga dos Campeões.

Da mesma forma, após duas derrotas consecutivas para PSG e Sevilla, o Barcelona parece ter virado o jogo com uma vitória apertada sobre o Sevilla no campeonato, seguida por uma goleada de 6 a 1 sobre o Olympiacos na Europa.

Este confronto também pode ter ramificações na disputa pelo título, com o Real Madrid atualmente ocupando o primeiro lugar com 24 pontos, com o Barcelona logo atrás com 22 pontos.

Que horas começa o jogo Real Madrid x Barcelona ?

Este confronto da La Liga acontece no Santiago Bernabeu, em Madri, Espanha, e começa no domingo, 26 de outubro, às 17h15, horário local, e 12h15 (horário de Brasília).

Escalações

Real Madrid: Thibaut Courtois, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militão, Fede Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappé

Barcelona: Wojciech Szczesny, Alejandro Balde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Pedri, Frenkie de Jong, Marcus Rashford, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Ferran Torres