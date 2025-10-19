Futebol

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje x Getafe no espanhol (19/10/25)

Jogo é válido pela 9ª rodada do Campeonato Espanhol

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje Foto: Zekai Zhu/ Pexels

O Getafe recebe o Real Madrid no Coliseum Alfonso Pérez neste domingo, 19 de outubro. O pontapé inicial está marcado para às 16h, horário de Brasília. O Getafe recebe o líder da liga, o Real Madrid, em uma partida da 9ª rodada do Campeonato Espanhol.

Assistir Real Madrid hoje x Getafe

Torcedores do mundo todo podem assistir ao jogo do Real Madrid pela Real Madrid TV e também no Disney+, streaming pago. Começa às 16h.

Após a pausa para as seleções, o Real Madrid busca manter sua posição na liderança da tabela. Kylian Mbappé, que vem apresentando um desempenho sensacional na marcação de gols, deve estar disponível para o Real Madrid, apesar do recente desconforto no tornozelo sofrido na seleção francesa.

O Getafe, conhecido pelo seu estilo pragmático e difícil de vencer sob o comando de José Bordalas, contará com a vantagem de jogar em casa para tentar frustrar os candidatos ao título.

O time de Xabi Alonso precisa ficar atento à organização compacta do Getafe e à ameaça de contra-ataque, especialmente com o grande El Clássico se aproximando no próximo fim de semana.

Qual a escalação do jogo?

Bordalás deve ter todo o elenco à disposição neste fim de semana, caso Djené Dakonam e Jiri Letacek sejam liberados pelo departamento médico. O técnico deve manter o esquema com cinco defensores, tentando recuperar a solidez defensiva que o Getafe perdeu nas últimas rodadas.

Adrián Liso volta a ser titular depois de disputar a Copa do Mundo Sub-20, competição em que a Espanha acabou eliminada precocemente.

Provável escalação do Getafe: Soria; Femenía, Djené, Duarte, Abqar e Rico; Milla, Martín e Arambarri; Mayoral e Liso.
Lesionados: Djené (dúvida), Letacek (dúvida)
Suspensos: nenhum

Do outro lado, o Real Madrid encara mais uma rodada de problemas na defesa. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Ferland Mendy e Antonio Rüdiger estão fora da partida, o que deve obrigar Xabi Alonso a mexer na formação da equipe.

O treinador pode apostar em uma linha com três zagueiros para compensar as ausências, com Fede Valverde improvisado na lateral direita. Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni e Arda Güler devem formar o meio-campo.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Valverde, Militão, Asencio e Carreras; Güler, Tchouaméni e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vinícius Júnior.
Lesionados: Alexander-Arnold, Carvajal, Mendy e Rüdiger
Suspensos: nenhum

