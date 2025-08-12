Futebol

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje x WSG Tirol em amistoso (12/08/25)

Amistoso é um esquenta para o início da temporada espanhola

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje

O Real Madrid entra em campo pela primeira vez desde que foi derrotado por 4 a 0 pelo Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. Nesta terça-feira, 12, o clube enfrenta o WSG Tirol em amistoso no Innsbruck, Áustria, a partir das 14h (de Brasília).

Assistir Real Madrid hoje x WSG Tirol

Torcedores do mundo todo podem assistir ao jogo amistoso de pré-temporada do Real Madrid pela Real Madrid TV e também no YouTube do canal SportyNet ou na TV por assinatura na mesma emissora.

O Real Madrid está a uma semana do início da temporada 2025-26, com o Osasuna, que terminou em nono lugar na La Liga na temporada passada e tem se mostrado um adversário complicado nos últimos anos, sendo seu primeiro adversário.

Como um esquenta para a temporada, o clube joga hoje com seus titulares e Vini Jr. está escalado. Os jogadores são: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Huijsen, Carreras; Ceballos, Tchouaméni, Güler; Gonzalo, Mbappé, Vinicius Jr. Técnico: Xabi Alonso.

O WSG Tirol, por sua vez, começou a temporada com tudo. O time austríaco começou com tudo, conquistando vitórias nas duas primeiras partidas do campeonato, além de uma vitória na fase de grupos da Copa. O Tirol marcou 11 gols até o momento nesta temporada, e atualmente lidera a classificação da Bundesliga austríaca.

O clube austríaco deve escalar Stejskal; Boras, Lawrence e Gugganig; Butler, Müller, Taferner e Bockle; Sabitzer, Wels e Anselm. Philipp Semlic é o técnico do clube.

