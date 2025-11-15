Futebol

Onde vai passar o jogo do Remo x Avaí hoje (15/11/25)

Jogo pode colocar Remo na Série A do Brasileirão

Escrito por Anny Malagolini
Avaí e Remo se enfrentam neste sábado, 15, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ressacada, em jogo atrasado pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida pode levar o Remo para a elite do futebol. Então, saiba onde assistir ao jogo do Avaí e Remo hoje ao vivo para todo o Brasil.

Em qual canal vai passar Remo x Avaí hoje

A transmissão do jogo neste sábado será da CBN Floripa, Disney+ e ESPN. Avaí e Remo se enfrentam neste sábado, às 16h30.

A CBN Floripa mantém o modelo tradicional do rádio, mas com alcance ampliado. Dá para ouvir no dial local e também pelo streaming da emissora, no site ou no app da CBN. A cobertura costuma ser direta, com narrador, repórter e comentarista, seguindo o ritmo acelerado do rádio esportivo. É a alternativa para quem está na rua ou prefere acompanhar sem precisar de vídeo.

Já o Disney+ entrou de vez na disputa pelas transmissões depois da integração com os canais esportivos do grupo. Alguns jogos são exclusivos da plataforma, exigindo assinatura ativa. O acesso é pelo aplicativo ou pelo site, e o assinante pode assistir em qualquer dispositivo. A transmissão segue o padrão internacional da empresa: imagem estável, múltiplos idiomas quando disponíveis e integração com o catálogo esportivo do serviço.

A ESPN na TV por assinatura transmite campeonatos nacionais e internacionais, com narradores fixos e comentaristas especializados. Para assistir, basta ter o canal no pacote da operadora ou acessar pelo streaming vinculado à assinatura.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

