Palmeiras enfrenta o Sport nesta segunda, 25 de agosto, em partida válida pela Série A do Brasileirão.

Onde vai passar o jogo do Sport e Palmeiras hoje no Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Sport e Palmeiras hoje no Brasileirão

O Sport Club do Recife visita o Palmeiras nesta segunda-feira, 25 de agosto, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é da 21ª rodada do Brasileirão. Veja como assistir.

Onde assistir o jogo do Sport e Palmeiras?

O jogo terá transmissão somente no Premiere. É preciso ser ‘assinante do serviço de pay-per-view. Os assinantes podem assistir tanto pela televisão quanto pelo aplicativo Premiere Play, disponível para dispositivos móveis e smart TVs.

Assistir online: quem que acompanhar Sport Recife x Palmeiras pode sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo. Isso porque a plataforma retransmite a programação do Premiere ao vivo. Dá para sintonizar tanto pelo site oficial como nos aplicativos para celular, tablet ou smartv.

Como é o Brasileirão de 2025

O Campeonato Brasileiro é jogado em 38 rodadas entre pontos corridos, ou seja, cada time enfrenta o outro duas vezes na temporada: uma como mandante e a outra fora de casa. Cada vitória garante três pontos enquanto o empate dá um para os dois lados.

Jogam primeira divisão do Brasileirão as equipes do Atlético-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vasco e Vitória.

Acompanhe quantas rodadas faltam acabar o Brasileirão