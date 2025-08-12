Jogo de ida será dia 27 e a volta no dia 11 de setembro

Onde vai passar o sorteio da Copa do Brasil nas quartas de final 2025

Nesta terça-feira, 12, a CBF realiza o sorteio da Copa do Brasil que define os quatro jogos das quartas de final, os mandos de campo e o chaveamento até a final. Os duelos serão disputados nos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

Onde assistir o sorteio das quartas da Copa do Brasil?

O sorteio da Copa do Brasil será transmitido no SporTV e na CBF TV no Youtube ao vivo. O torcedor pode assistir o evento em qualquer lugar do país. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir a decisão.

O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha a emissora na programação. Também é uma opção assistir no GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

Para quem quer acompanhar de graça é só sintonizar a CBF no Youtube. A plataforma de vídeos é 100% gratuita e oferece aos torcedores a transmissão completa do evento pelo site (www.youtube.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Os nomes dos times Athletico, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco serão depositados em um mesmo pote. Não há regras no sorteio das quartas de final, equipes do mesmo estado poderão se enfrentar, ou seja, existe a possibilidade do clássico entre Palmeiras e Corinthians ou América e Atlético Mineiro.

Assim que os confrontos se formarem, um novo sorteio será realizado para definir o mando de campo.