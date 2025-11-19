Futebol

Pedro fora da final da Libertadores e possível escalação do Flamengo

Final da Libertadores acontece no final de novembro e é contra o Palmeiras

Escrito por Anny Malagolini
Pedro fora da final da Libertadores Foto: Getty Images

O Flamengo terá uma ausência notável no jogo da final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro, sábado. Pedro, artilheiro da equipe e peça-chave do ataque rubro-negro, está fora da decisão e só deve voltar a jogar em 2026. E o motivo não é a fratura no braço direito, sofrida na semifinal contra o Racing.

O que aconteceu com Pedro do Flamengo?

O atacante foi diagnosticado com uma lesão muscular grave na coxa esquerda, detectada após exames realizados na quarta-feira, 19 de novembro. Segundo o clube, Pedro sentiu dores durante o treino de terça, no Ninho do Urubu, e foi submetido a uma ressonância magnética na manhã seguinte. O exame confirmou lesão no músculo reto femoral da coxa, um dos mais exigidos em movimentos explosivos, como arrancadas e finalizações.

O camisa 9 já iniciou tratamento com o departamento médico. Antes da lesão muscular, o clube ainda alimentava a esperança de contar com o atacante no duelo contra o Atlético-MG, dias antes da final. A fratura no antebraço, aliás, evoluiu bem: a radiografia desta quarta apontou sinais de consolidação, e Pedro havia retornado ao campo com limitações há uma semana.

Até o dia 29, quando enfrenta o Palmeiras no Monumental de Lima, o time de Tite disputa mais três partidas pelo Brasileiro: Fluminense, Bragantino e Atlético-MG. A delegação viaja ao Peru no dia 26.

Possível escalação do Flamengo sem Pedro

Com a ausência de Pedro, Filipe Luís deve escalar Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Saúl (Lino); Plata, Arrascaeta e Carrascal.

O Flamengo enfrentará o Palmeiras em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

