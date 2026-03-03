Por que Filipe Luís foi demitido do Flamengo: Leonardo Jardim deve ser o substituto

A demissão de Filipe Luís do comando do Flamengo pegou torcida e elenco de surpresa na madrugada desta terça-feira, 3 de março de 2026. O treinador foi comunicado à 1h, poucas horas depois da goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, resultado que garantiu o time na final do Campeonato Carioca. Mesmo com a vaga assegurada, o clima no clube já era de pressão. A avaliação interna era de que o desempenho no início de 2026 ficou abaixo do esperado para um elenco considerado o mais caro da América do Sul.

Por que Filipe Luís saiu do Flamengo

O principal desgaste entre Filipe Luís e o Flamengo começou com as derrotas nas decisões. O clube perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús, sendo derrotado por 1 a 0 na Argentina e 3 a 2 no Maracanã. Pouco depois, caiu também na Supercopa Rei ao perder por 2 a 0 para o Corinthians, em Brasília.

Os números reforçaram o sinal de alerta: em 15 partidas na temporada, o time somou sete derrotas, mais da metade do total de 2025 inteiro, quando a equipe foi superada 11 vezes. A defesa, que era um dos pilares do trabalho de Filipe Luís, sofreu 14 gols em 12 jogos, média superior a um por partida. O aproveitamento em 2026 ficou em 52,7%, com seis vitórias, um empate e cinco derrotas até o momento da demissão.

Internamente, havia o entendimento de que o desgaste físico também influenciou no desempenho. O elenco encerrou a temporada passada apenas em 17 de dezembro, após o vice-campeonato da Copa Intercontinental da Fifa diante do Paris Saint-Germain.

A ideia inicial da diretoria era utilizar o time sub-20 nas primeiras rodadas do Carioca. O desempenho, porém, não convenceu, e os titulares foram acionados antes do previsto. A mudança de planejamento gerou incômodo no departamento de futebol. Além disso, o calendário de 2026 trouxe um desafio extra com o início antecipado do Brasileirão ainda em janeiro, reduzindo o tempo de preparação.

Nos bastidores, o ambiente já não era o mesmo desde dezembro. A renovação contratual foi marcada por negociações longas e vazamentos de informações. O acordo só foi fechado no dia 29 de dezembro, com vínculo até 2027, contrato que durou pouco mais de dois meses.

Durante esse período, o presidente Bap chegou a consultar outros nomes no mercado. Um deles foi o português Leonardo Jardim, que volta a ganhar força como favorito para assumir o cargo.

A comunicação da demissão foi rápida, em conversa de menos de um minuto com o diretor José Boto. Jogadores como Danilo e outros líderes do elenco entraram em contato com o treinador para prestar apoio. Não houve despedida formal no vestiário.

Filipe Luís também foi alvo de críticas por decisões em momentos decisivos. No jogo de volta da final da Recopa, promoveu cinco mudanças em relação ao time que atuou na Argentina. Nomes como Lucas Paquetá, Pedro, Everton Cebolinha e Varela começaram no banco, o que gerou questionamentos internos e externos.

Durante a goleada sobre o Madureira, parte da torcida entoou gritos de “time sem vergonha”, evidenciando a insatisfação apesar do placar elástico.

Após a partida, o treinador falou em tom de despedida: “Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, meu amor pelo Flamengo sempre vai existir. A cobrança faz parte. Vivi os melhores anos da minha vida aqui.”

11º técnico em seis anos

Com a saída de Filipe Luís, o Flamengo chega ao 11º treinador em seis anos, mantendo uma sequência de trocas mesmo após conquistas importantes. O ex-lateral assumiu o time principal em outubro de 2024 e deixa o cargo em março de 2026, após pouco mais de um ano e cinco meses.

A diretoria entende que é necessário buscar um nome capaz de recuperar a intensidade e a consistência do time já neste início de temporada, especialmente com as disputas do Brasileirão e da Libertadores no horizonte.

Agora, o clube trabalha para definir o substituto nos próximos dias, enquanto o elenco se reapresenta para dar sequência à preparação visando a final do Campeonato Carioca.

A mudança no comando abre um novo capítulo em um ano que começou com expectativa alta e terminou fevereiro sob forte pressão nos bastidores da Gávea.