Próximo jogo do Corinthians e Cruzeiro será no domingo
A final será contra o Vasco ou Fluminense, que jogam na quinta-feira.
Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, o Corinthians vai receber o rival em casa no próximo domingo, dia 14 de dezembro. O jogo na Neo Química Arena está marcado para às 17h (de Brasília). O duelo vai definir o finalista da Copa do Brasil de 2025.
Com esse placar, o Cruzeiro vai precisar de dois gols de diferença para avançar no torneio.
Final da Copa do Brasil 2025
A final da Copa do Brasil é disputada em dois confronto, um na casa de cada finalista, nos dias 17 e 21 de dezembro. Por isso, a CBF realiza o sorteio dos mandos de campo da decisão, para que ambos tenham as mesmas chances de fechar a decisão em casa, o que certamente é favorável.
O campeão da Copa do Brasil em 2025 embolsa R$ 77 milhões como premiação. Para o vice-campeão, o valor destinado aos cofres é de R$ 33 milhões.
Cada um dos valores é entregue pela CBF como forma de recompensa por disputarem o torneio, além de todo o esforço na temporada. Além disso, em cada nova etapa que o clube avança, diferentes valores são atribuídos para os times como maneira de bonificação.
Agora, fique com a lista de maiores campeões da Copa do Brasil.
- Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
- Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
- Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
- Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
- Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)
- Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
- Internacional: 1 (1992)
- Fluminense: 1 (2007)
- Athletico-PR: 1 (2019)
- Sport: 1 (2008)
- Santos: 1 (2010)
- Vasco: 1 (2011)
- São Paulo: 1 (2023)
- Criciúma: 1 (1991)
- Juventude: 1 (1999)
- Santo André: 1 (2004)
- Paulista: 1 (2005)