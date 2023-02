Equipes de Grêmio e Novo Hamburgo disputam a nona rodada do Campeonato Gaúcho nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Qual canal vai passar jogo do Grêmio x Novo Hamburgo no Gauchão 2023

Praticamente classificado para a semifinal, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase. Em Porto Alegre, a Arena do Grêmio recebe a partida a partir das 20h (Horário de Brasília).

O Tricolor Gaúcho segue na liderança com 22 pontos, enquanto o Novo Hamburgo está em nono lugar na classificação com 8 pontos.

Como assistir jogo do Grêmio ao vivo

O Premiere transmite na sexta jogo do Grêmio às 20h, horário de Brasília. Disponível em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view é a única opção para assistir ao duelo entre Grêmio e Novo Hamburgo na noite desta sexta-feira.

Se quiser obter o pacote de canais na programação da TV paga, o torcedor deve comprar o pacote por valor extra na mensalidade. Isso também significa que cada operadora cobra um valor diferente pelo produto.

A emissora não divulgou a relação de narrador e comentaristas para o confronto desta sexta.

Horário : 20h (horário de Brasília)

: 20h (horário de Brasília) Quando: sexta-feira, 24

Local : Arena do Grêmio, em Porto Alegre

: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Assistir Grêmio x Novo Hamburgo online

Além de acompanhar Grêmio e Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho na televisão, o torcedor também pode sintonizar o GloboPlay e assistir online, serviço de streaming da Rede Globo.

Porém, atente-se que somente assinantes que tem o Premiere no conteúdo da plataforma podem assistir ao jogo do Grêmio pelo streaming.

Quem já é assinante deve acessar o site, no navegador, ou o aplicativo do celular, tablet, smartv e videogames com o email e a senha de usuário. Para se tornar assinante, os pacotes GloboPlay + Premiere estão R$ 69,90 ou R$ 89,90 por mês com os canais ao vivo também.

Adversário do Grêmio na semifinal

Praticamente classificado para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Grêmio espera até o fim da primeira fase para saber quem vai pegar. Em primeiro lugar com 22 pontos, o elenco tricolor tem sete vitórias e um empate.

Até o início da nona rodada, os favoritos para a semifinal são Internacional, Ypiranga, Caxias, Brasil de Pelotas e Juventude.

Como o Tricolor deve passar em primeiro, vai enfrentar o time que ficar em 4º lugar na classificação. A semifinal é disputada em dois jogos, ida e volta. Os dois vencedores vão para a final do Gaúcho, também jogada em dois confrontos.

A Federação Gaúcha de Futebol não divulgou a data da semifinal ou final.

ALENTO TRICOLOR 🎫 Os torcedores do Alento Tricolor também já podem garantir lugar no #GRExNHA! O jogo acontece em nova data, mas com mesmo objetivo: buscar a vitória e manter a invencibilidade no #Gauchão2023. Contamos contigo aqui na @todosnaarena! ➡ https://t.co/3RTkn2idg6 pic.twitter.com/h0ZxJoJ17u — Grêmio FBPA (@Gremio) February 22, 2023

Nona rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Grêmio, a nona rodada do Campeonato Gaúcho traz outros embates no fim de semana.

Sexta-feira, 24/02:

Grêmio x Novo Hamburgo - 20h (Horário de Brasília)

Brasil de Pelotas x Avenida - 20h (Horário de Brasília)

Sábado, 25/02:

Aimoré x Internacional - 16h30 (Horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

São José x São Luiz - 19h (Horário de Brasília)

Caxias x Juventude - 20h (Horário de Brasília)

Terça-feira, 28/02:

Esportivo x Ypiranga - 20h (Horário de Brasília)

