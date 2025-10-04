Qual canal vai passar o jogo do Galo hoje x Fluminense

Neste sábado, 4 de outubro, Atlético-MG e Fluminense se enfrentam a partir das 18h30 (horário de Brasília). O jogo é pela 27ª rodada do Brasileirão em 2025, no Maracanã. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo.

Como assistir o jogo do Galo ao vivo

O jogo do do Galo e Fluminense será transmitido na Record, única opção pela TV aberta. A torcida de casa pode assistir pela internet pelo Premiere e também no Youtube pela Cazé TV, que faz a transmissão em tempo real e gratuita.

Para acompanhar no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

E quem ganha? O Fluminense tem mais chances de vitória.

Como funciona o Brasileirão 2025

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.

Veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão