Quando começa o Gauchão 2026 e como vai funcionar

A temporada do futebol brasileiro começa com os campeonatos estaduais por todo o país a partir de janeiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio, Internacional, Juventude e outros 9 clubes vão brigar pelo disputado título do Gauchão. Confira a data de início da competição e quais são os grupos.

Quando vai começar a fase de grupos do Gauchão 2025?

O Campeonato Gaúcho de 2026 começa em 10 de janeiro com a fase de grupos. Com o sorteio da Federação de Futebol, as 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis para a primeira fase onde jogam contra todos os oponentes, exceto os integrantes da sua própria chave.

Participam os seguintes times: Avenida, Internacional (Santa Maria), Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luiz, Grêmio, Guarany de Bagé, Monsoon, Caxias, Internacional (Porto Alegre) e Ypiranga.

GRUPO A

Avenida

Juventude

São José

São Luiz

Guarany

Internacional

GRUPO B

Inter (SM)

Novo Hamburgo

Grêmio

Monsoon FC

Caxias

Ypiranga

Como funciona o Gaúchão?

O Gauchão Superbet 2026, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), reúne 12 clubes e será disputado em seis fases, com o objetivo de definir o Campeão Gaúcho, Vice-Campeão, Campeão do Interior e o Campeão do Troféu Farroupilha.

Fase Classificatória: 12 equipes divididas em dois grupos de seis. Os times enfrentam apenas adversários do outro grupo, em turno único.

Quartas de Final: Os quatro primeiros de cada grupo avançam. Jogos únicos, com mando dos melhores colocados.

Semifinal: Disputada em ida e volta entre os quatro classificados.

Final: Dois jogos (ida e volta) definem campeão e vice.

Troféu Farroupilha: Disputado pelos clubes eliminados nas quartas, valendo vaga na Copa do Brasil.

Quadrangular do 9º ao 12º: Define os dois rebaixados para a Série A-2 de 2027.

As duas piores equipes do Quadrangular 9º ao 12º caem para a Série A-2 em 2027.