Quando começa o Gauchão 2026 e como vai funcionar
Torcedores podem acompanhar o estadual a partir de janeiro de 2026
A temporada do futebol brasileiro começa com os campeonatos estaduais por todo o país a partir de janeiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio, Internacional, Juventude e outros 9 clubes vão brigar pelo disputado título do Gauchão. Confira a data de início da competição e quais são os grupos.
Quando vai começar a fase de grupos do Gauchão 2025?
O Campeonato Gaúcho de 2026 começa em 10 de janeiro com a fase de grupos. Com o sorteio da Federação de Futebol, as 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis para a primeira fase onde jogam contra todos os oponentes, exceto os integrantes da sua própria chave.
Participam os seguintes times: Avenida, Internacional (Santa Maria), Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luiz, Grêmio, Guarany de Bagé, Monsoon, Caxias, Internacional (Porto Alegre) e Ypiranga.
GRUPO A
- Avenida
- Juventude
- São José
- São Luiz
- Guarany
- Internacional
GRUPO B
- Inter (SM)
- Novo Hamburgo
- Grêmio
- Monsoon FC
- Caxias
- Ypiranga
Como funciona o Gaúchão?
O Gauchão Superbet 2026, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), reúne 12 clubes e será disputado em seis fases, com o objetivo de definir o Campeão Gaúcho, Vice-Campeão, Campeão do Interior e o Campeão do Troféu Farroupilha.
- Fase Classificatória: 12 equipes divididas em dois grupos de seis. Os times enfrentam apenas adversários do outro grupo, em turno único.
- Quartas de Final: Os quatro primeiros de cada grupo avançam. Jogos únicos, com mando dos melhores colocados.
- Semifinal: Disputada em ida e volta entre os quatro classificados.
- Final: Dois jogos (ida e volta) definem campeão e vice.
- Troféu Farroupilha: Disputado pelos clubes eliminados nas quartas, valendo vaga na Copa do Brasil.
- Quadrangular do 9º ao 12º: Define os dois rebaixados para a Série A-2 de 2027.
As duas piores equipes do Quadrangular 9º ao 12º caem para a Série A-2 em 2027.