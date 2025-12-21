Futebol

Quando começa o Gauchão 2026 e como vai funcionar

Torcedores podem acompanhar o estadual a partir de janeiro de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Quando começa o Gauchão 2026 Foto: Getty Images

A temporada do futebol brasileiro começa com os campeonatos estaduais por todo o país a partir de janeiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio, Internacional, Juventude e outros 9 clubes vão brigar pelo disputado título do Gauchão. Confira a data de início da competição e quais são os grupos.

Quando vai começar a fase de grupos do Gauchão 2025?

O Campeonato Gaúcho de 2026 começa em 10 de janeiro com a fase de grupos. Com o sorteio da Federação de Futebol, as 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis para a primeira fase onde jogam contra todos os oponentes, exceto os integrantes da sua própria chave.

Participam os seguintes times: Avenida, Internacional (Santa Maria), Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luiz, Grêmio, Guarany de Bagé, Monsoon, Caxias, Internacional (Porto Alegre) e Ypiranga.

GRUPO A

  • Avenida
  • Juventude
  • São José
  • São Luiz
  • Guarany
  • Internacional

GRUPO B

  • Inter (SM)
  • Novo Hamburgo
  • Grêmio
  • Monsoon FC
  • Caxias
  • Ypiranga

Como funciona o Gaúchão?

O Gauchão Superbet 2026, organizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), reúne 12 clubes e será disputado em seis fases, com o objetivo de definir o Campeão Gaúcho, Vice-Campeão, Campeão do Interior e o Campeão do Troféu Farroupilha.

  • Fase Classificatória: 12 equipes divididas em dois grupos de seis. Os times enfrentam apenas adversários do outro grupo, em turno único.
  • Quartas de Final: Os quatro primeiros de cada grupo avançam. Jogos únicos, com mando dos melhores colocados.
  • Semifinal: Disputada em ida e volta entre os quatro classificados.
  • Final: Dois jogos (ida e volta) definem campeão e vice.
  • Troféu Farroupilha: Disputado pelos clubes eliminados nas quartas, valendo vaga na Copa do Brasil.
  • Quadrangular do 9º ao 12º: Define os dois rebaixados para a Série A-2 de 2027.

As duas piores equipes do Quadrangular 9º ao 12º caem para a Série A-2 em 2027.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira quando começa o Paulistão 2026 e novas regras

Confira onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Vasco na final da Copa do…

Que horas é o jogo do Corinthians x Vasco hoje ao vivo

Thiago Silva volta a jogar no Porto: o que sabemos da estreia

Saiba onde assistir Juventus x Roma hoje e online

Onde assistir Wolves x Brentforde hoje e escalações do jogo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes