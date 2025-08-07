Quando vai ser a Bola de Ouro 2025 e os indicados brasileiros

A disputa pela Bola de Ouro de 2025, promovida pela revista francesa France Football, está acirrada e, este ano, a empolgação é maior ainda para os brasileiros, que neste ano tem indicação. Com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo fora da dispita, o campo está aberto para o prêmio mais prestigiado do futebol.

Quando a cerimônia acontecerá a a Bola de Ouro 2025?

A cerimônia da Bola de Ouro 2025será realizada na segunda-feira, 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris, França. O horário oficial de início ainda não foi confirmado.

Entre os indicados à Bola de Ouro 2025, o Brasil marca presença em diversas categorias. O Botafogo entrou na lista de indicados de clube do ano, como o campeão da Premier League, o Liverpool. A lista ainda tem Barcelona (Espanha), Chelsea (Inglaterra), Liverpool (Inglaterra) e Paris St-Germain (França).

Alisson, do Liverpool, está entre os finalistas ao prêmio de melhor goleiro da temporada. Já na lista dos melhores jogadores sub-21, o jovem Estêvão, que atua pelo Palmeiras e também pelo Chelsea, foi um dos destaques apontados. No futebol feminino, o técnico Arthur Elias, que comanda a Seleção Brasileira, figura entre os indicados ao prêmio de melhor treinador.

Vencedores da Bola de Ouro desde 2000

2000 – Luís Figo – Portugal e Real Madrid

2001 – Michael Owen – Inglaterra e Liverpool

2002 – Ronaldo – Brasil e Real Madrid

2003 – Pavel Nedved – República Tcheca e Juventus

2004 – Andriy Shevchenko – Ucrânia e AC Milan

2005 – Ronaldinho – Brasil e Barcelona

2006 – Fabio Cannavaro – Itália e Real Madrid

2007 – Kaká – Brasil e AC Milan

2008 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Manchester United

2009 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2010 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2011- Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2012 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2013 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2014 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2015 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2016 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2017 – Cristiano Ronaldo – Portugal e Real Madrid

2018 – Luka Modric – Croácia e Real Madrid

2019 – Lionel Messi – Argentina e Barcelona

2020 – Não concedido devido à pandemia de Covid-19

2021 – Lionel Messi – Argentina e Paris Saint-Germain

2022 – Karim Benzema – França e Real Madrid

2023 – Lionel Messi – Argentina e Inter Miami

2024 – Rodri – Espanha e Manchester City