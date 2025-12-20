Saiba onde assistir Juventus x Roma hoje e online

Futebol

Escrito por Anny Malagolini
Juventus e Roma se enfrentam no Allianz Stadium para o grande jogo da 16ª rodada da Série A. A partida começa às 16h45, com o árbitro Sozza apitando o jogo. Veja aqui onde você pode assistir à grande partida da 16ª rodada da Série A.

O jogo da 16ª rodada da Série A entre Juventus e Roma será transmitido pela Disney+ e também na ESPN4. É preciso ser assinante para assistir.

Este não é um jogo decisivo para a Juve, mas são 90 minutos cruciais para o resto da temporada. Spalletti restaurou o equilíbrio e construiu uma chance de voltar à disputa pelo título, um objetivo que parecia distante até a mudança de treinador. Os Bianconeri vêm de uma importante vitória em Bolonha, mas esse resultado precisa ser seguido: Spalletti anunciou o retorno de Bremer ao time titular e a ida de Milik para o banco de reservas.

Assim como a Juve, a Roma foi derrotada no confronto direto com o Napoli e, para fins de classificação no campeonato, a derrota ainda dói, especialmente porque foi seguida por outra derrota contra o Cagliari. Em sua última partida contra o Como, os Giallorossi voltaram a vencer, mas mesmo aqui precisam estender a sequência de vitórias para manterem a ambição. A principal preocupação de Gasperini é a defesa: o treinador pode recuar Celik para substituir Ndicka, que foi para a Costa do Marfim para a Copa Africana de Nações.

