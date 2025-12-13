Saiba onde assistir o jogo do Sporting x AVS hoje (13/12/25)

O Sporting recebe o AVS neste sábado, 13 de dezembro, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, em partida válida pela 14ª jornada da Liga Portuguesa. O jogo entre leões e avenses tem início marcado para as 17h30 (horário de Brasília) e surge como uma oportunidade para a equipa de Rui Borges voltar às vitórias no campeonato.

Diante do último classificado e jogando em casa, o Sporting entra como franco favorito. A questão é saber se os leões vão transformar essa superioridade em gols e numa vitória convincente para seguir na perseguição ao FC Porto na luta pelo título.

Atualmente, o Sporting ocupa a 2ª posição, com 32 pontos, cinco a menos do que o líder FC Porto, enquanto o AVS é o último classificado, somando apenas três pontos, fruto de três empates.

Onde assistir Sporting x AVS ao vivo

A partida terá transmissão na ESPN2 e Disney+, a partir das 17h30.

Dessa forma, os torcedores podem assistir:

Na TV, pelos canais ESPN

No streaming, através do Disney+, para assinantes da plataforma

A transmissão começa minutos antes do apito inicial, com pré-jogo e informações das equipas.

Escalação e situação dos times

Depois de empatar na Luz e ver o FC Porto aumentar a vantagem na liderança, o Sporting entra pressionado a vencer em casa. A recente derrota frente ao Bayern Munique (3-1), pela Liga dos Campeões, quebrou uma sequência de 12 jogos sem perder, embora a exibição dos leões tenha sido considerada positiva diante de um adversário de elite europeia.

A boa notícia para Rui Borges é o regresso de Trincão, recuperado de problemas físicos. Por outro lado, o departamento médico continua cheio, com Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Nuno Santos e Debast fora das opções.

Apesar do tropeço recente, o Sporting tem sido implacável contra equipas da metade inferior da tabela, tendo perdido pontos apenas frente a FC Porto, SC Braga e Benfica. Após o duelo com o AVS, os leões ainda enfrentam Vitória (fora), Rio Ave (casa) e Gil Vicente (fora).

O AVS chega a Alvalade numa situação bastante complicada. A equipa é a lanterna vermelha do campeonato, ainda sem vitórias na Liga, e não conseguiu reagir nem mesmo após a chegada do treinador João Pedro Sousa.

Na temporada, o único triunfo dos avenses aconteceu fora da I Liga, diante do Fornos de Algodres, para a Taça de Portugal. A deslocação a Lisboa surge, portanto, como um enorme desafio para um conjunto pressionado e com dificuldades evidentes para pontuar.

O Sporting deve escalar Rui Silva; Iván Fresneda, Matheus Reis, Ousmane Diomande, Eduardo Quaresma; Maxi Araújo, Geny Catamo, Morten Hjulmand, João Simões; Alisson Santos e Luis Suárez.

AVS deve contar com João Gonçalves; Carlos Ponck, Rúben Semedo, Cristian Devenish, Guilherme Neiva; Ángel Algobia, Gustavo Assunção; Kiki Afonso, Óscar Perea; Tomané.