Futebol

Saiba qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje (04/11/25)

Emissora transmite jogo a partir das 17h

Escrito por Anny Malagolini
qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje Foto: Getty Images

Nesta terça-feira, 4 de novembro, tem futebol na tela do SBT. A transmissão começa às 17h, logo após o Fofocalizando, com partida válida pela quarta rodada da Champions League.

Assistir jogo de hoje no SBT na Champions

Com narração de Tiago Leifert, o SBT transmite na TV aberta o jogo do Liverpool x Real Madrid nesta terça-feira, 4, a partir das 17h. A transmissão do jogo no SBT será para todo o Brasil, mas também dá para assistir na HBO Max.

O Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield na terça-feira, em um confronto importantíssimo da Liga dos Campeões da UEFA entre duas das equipes mais vitoriosas da história da competição.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Escalação

O Liverpool tem Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Salah, Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

O Real Madrid deve escalar Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Vinícius Jr., Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir jogo do Sporting x Juventus ao vivo na Champions League

Jogos da Champions League hoje: horário e onde assistir terça (04/11/25)

Em qual canal vai passar a convocação da seleção brasileira hoje para novembro

Onde vai passar o jogo do Internacional x Atlético-MG e palpite (02/11/25)

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Grêmio ao vivo (02/11/25)

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Sport e escalação hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes