Saiba qual jogo passa hoje no SBT pela Champions hoje (04/11/25)

Nesta terça-feira, 4 de novembro, tem futebol na tela do SBT. A transmissão começa às 17h, logo após o Fofocalizando, com partida válida pela quarta rodada da Champions League.

Assistir jogo de hoje no SBT na Champions

Com narração de Tiago Leifert, o SBT transmite na TV aberta o jogo do Liverpool x Real Madrid nesta terça-feira, 4, a partir das 17h. A transmissão do jogo no SBT será para todo o Brasil, mas também dá para assistir na HBO Max.

O Liverpool recebe o Real Madrid em Anfield na terça-feira, em um confronto importantíssimo da Liga dos Campeões da UEFA entre duas das equipes mais vitoriosas da história da competição.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Escalação

O Liverpool tem Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Salah, Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

O Real Madrid deve escalar Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Güler, Vinícius Jr., Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.