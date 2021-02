São Bento x Mirassol (27/2): como assistir a abertura do Paulistão 2021

O Campeonato Paulista começa neste sábado (27), e São Bento x Mirassol fazem o jogo de abertura da competição em 2021. Jogando no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, as equipes se enfrentam às 16h30, em busca dos três pontos para começarem com o pé direito do Estadual.

São Bento x Mirassol: como assistir ao vivo?

São Bento x Mirassol – Premiere

A partida de estreia do Campeonato Paulista entre São Bento e Mirassol não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o SporTV e o Premiere, no pay-per-view, transmitem o confronto ao vivo, a partir das 16h30.

Como chegam as equipes para o jogo?

Rebaixado para a Série D, o São Bento estava no Grupo B da terceira divisão nacional, mas com uma campanha de três vitórias, oito empates e sete derrotas, o clube acabou sendo rebaixado. Então, nesta temporada, a equipe de Sorocaba terá que jogar a última a quarta divisão e última do Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Mirassol, campeão da Série D, conseguiu o acesso para a terceira divisão. A equipe do interior paulista enfrentou o Floresta na grande decisão, e vencendo os dois jogos por 1 a 0, ficou com o caneco.

Histórico do confronto entre São Bento e Mirassol

- PUBLICIDADE -

As equipes então já se enfrentaram em cinco oportunidades nas história do clube, com vantagem para o Leão. Enquanto o São Bento venceu apenas um jogo, o time de Mirassol soma duas vitórias, além de outros dois empates.

Quais os jogos da 1ª rodada do Paulistão e onde assistir?

27 de fevereiro – sábado

São Bento x Mirassol (Sportv/PPV) – 16h30

Novorizontino x Ponte Preta (Sportv/PPV) – 19h

28 de fevereiro – domingo

Red Bul Bragantino x Corinthians (PPV) – 18h

Santo André x Santos (PPV) – 19h

São Paulo x Botafogo (PPV) – 19h

Ferroviária x Inter de Limeira (Sportv/PPV) – 19h

1º de março – segunda-feira

Guarani x Ituano (Sportv/PPV) – 19h

- PUBLICIDADE -

11 de março – quinta-feira

Palmeiras x São Caetano (PPV) – 19h

+ Flamengo perde para o São Paulo, mas é campeão do Brasileirão 2020