Vai passar no SBT? Horário do jogo do Vasco e transmissão da Sula

Vai passar no SBT? Horário do jogo do Vasco e transmissão da Sula

Os jogos da América do Sul estão de volta e na noite desta terça-feira, 15 de julho, o Vasco visita o Independiente Del Valle no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Essa é a primeira partida dos playoffs da Copa Sul-Americana e terá transmissão para todo o Brasil.

Qual o horário do jogo do vasco hoje e onde ver

O SBT transmite na TV aberta o jogo do Vasco na Sul-Americana nesta terça-feira, a partir das 21h30. A transmissão será para todo o Brasil e a narração é de Tiago Leifert, com comentários de Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de Flavio Winicki.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Escalação

O Vasco não poderá contar com Philippe Coutinho, que não viajou com o time após reclamar de incômodo na panturrilha esquerda. O atacante Adson também não foi escalado, pois continua em recuperação após tratar problema na tíbia.

Provável escalação de Fernando Diniz para hoje tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré (Alex Teixeira); Nuno Moreira, Rayan, Vegetti.

Independiente del Valle

Guido Villar;

Matías Fernández,

Mateo Carabajal,

Schunke,

Gustavo Cortez;

Jordy Alcívar,

Ronald Briones,

Juan Cazares;

Darwin Guagua,

Emerson Pata,

Claudio Spinelli.

Técnico: Javier Rabanal