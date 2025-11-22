Futebol

Tem prorrogação na final da Sul-Americana de Lanús x Galo em 2025?

Times decidem o título no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai, em partida única

A final da Copa Sul-Americana 2025 entre Lanús e Atlético-MG acontece neste sábado, 22 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Em jogo único e valendo taça, muitos torcedores ficam em dúvida sobre o regulamento da decisão: tem prorrogação na final da Sul-Americana ou a disputa vai direto para os pênaltis?

Pode ter prorrogação na final da Sul-Americana?

Sim. Se Lanús e Atlético-MG empatarem no tempo normal, a partida vai para a prorrogação. O regulamento da Conmebol prevê dois tempos de 15 minutos. Caso o empate continue, o campeão será definido nas cobranças de pênaltis.

Durante a prorrogação, todas as regras são mantidas: substituições, cartões e tempo de acréscimo. O time que conseguir romper a igualdade garante o título continental da temporada.

A decisão também vale premiação: o campeão da Sul-Americana leva US$ 5 milhões, além das medalhas de ouro e vaga garantida em competições internacionais da Conmebol.

Como funciona a decisão em jogo único

A final entre Lanús e Atlético-MG será disputada em partida única, formato adotado pela Conmebol desde 2019 para Libertadores e Sul-Americana. Antes, a decisão acontecia em dois jogos, ida e volta, com o time de melhor campanha tendo o direito de decidir em casa.

O formato atual facilita a logística e concentra a atmosfera da final em um único dia, embora torcedores de ambos os clubes fiquem reunidos no mesmo estádio, separados apenas por setores.

A mudança para jogo único foi motivada por conflitos entre torcidas na final da Libertadores de 2018, entre Boca Juniors e River Plate. Desde então, a Conmebol escolhe antecipadamente o estádio-sede das finais, podendo alterar o local se necessário.

