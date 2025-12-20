Thiago Silva volta a jogar no Porto: o que sabemos da estreia
Zagueiro não renovou com o Fluminense
O futebol português vai receber mais um brasileiro: o jogador Thiago Silva. O zagueiro anunciou neste sábado, 20, que vai jogar no Porto na temporada de 2026, após não renovar com o Fluminense. O atleta tem 42 anos e essa representa sua segunda passagem pelo clube.
Quando Thiago Silva estreia no Porto?
Ainda não há uma data prevista para o jogador estrear pelo Porto Futebol Clube, tendo em vista que o atleta ainda deve passar por exames e estar inscrito nos campeonatos vigentes. O brasileiro assinou um contrato com validade até o meio de 2026, fim da temporada europeia. Mas há a possibilidade de renovação até 2027.
Silva volta a jogar no Porto após 20 anos. Ele vestiu a camisa do clube na temporada 2004/05, mas a passagem não é lembrada pela maioria da torcia porque ele só atuou em partidas da equipe B.
Veja o que disse o atleta sobre o novo time:
“Olá, nação portista. Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com vocês”, disse Thiago Silva, em vídeo.
Próximos jogos do Porto
Atualmente, o Porto participa de dois campeonatos: a Liga Portugal e a UEFA. Veja as datas:
Liga Portugal (Campeonato Português)
Seg., 22/12 – 15:45
Alverca x Porto
Seg., 29/12 – 17:15
Porto x AVS SAD
04/01 – 15:00
Santa Clara x Porto
18/01 – horário a confirmar
Vitória SC x Porto
25/01 – horário a confirmar
Porto x Gil Vicente
01/02 – horário a confirmar
Casa Pia x Porto
08/02 – horário a confirmar
Porto x Sporting
15/02 – horário a confirmar
Nacional x Porto
22/02 – horário a confirmar
Porto x Rio Ave
01/03 – horário a confirmar
Porto x Arouca
08/03 – horário a confirmar
Benfica x Porto
15/03 – horário a confirmar
Porto x Moreirense
22/03/26 – horário a confirmar
Braga x Porto
03/04/26 – horário a confirmar
Porto x Famalicão
11/04/26 – horário a confirmar
Estoril x Porto
18/04/26 – horário a confirmar
Porto x Tondela
25/04/26 – horário a confirmar
Estrela Amadora x Porto
02/05/26 – horário a confirmar
Porto x Alverca
09/05/26 – horário a confirmar
AVS SAD x Porto
16/05/26 – horário a confirmar
Porto x Santa Clara
Competições Europeias (UEFA)
22/01 – 14h45
Plzen x Porto
29/01 – 17h00
Porto x Rangers