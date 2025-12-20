Thiago Silva volta a jogar no Porto: o que sabemos da estreia

O futebol português vai receber mais um brasileiro: o jogador Thiago Silva. O zagueiro anunciou neste sábado, 20, que vai jogar no Porto na temporada de 2026, após não renovar com o Fluminense. O atleta tem 42 anos e essa representa sua segunda passagem pelo clube.

Quando Thiago Silva estreia no Porto?

Ainda não há uma data prevista para o jogador estrear pelo Porto Futebol Clube, tendo em vista que o atleta ainda deve passar por exames e estar inscrito nos campeonatos vigentes. O brasileiro assinou um contrato com validade até o meio de 2026, fim da temporada europeia. Mas há a possibilidade de renovação até 2027.

Silva volta a jogar no Porto após 20 anos. Ele vestiu a camisa do clube na temporada 2004/05, mas a passagem não é lembrada pela maioria da torcia porque ele só atuou em partidas da equipe B.

Veja o que disse o atleta sobre o novo time:

“Olá, nação portista. Estou aqui para anunciar meu retorno aos Dragões. Dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por essa oportunidade. Estou super motivado, espero que possa ajudar da melhor maneira possível. Gostaria de agradecer ao presidente André Villas-Boas pela oportunidade, ao nosso Mister, Francesco Farioli também. E dizer o quanto estou ansioso por estar mais uma vez vestindo essas cores. Conto com vocês”, disse Thiago Silva, em vídeo.

Próximos jogos do Porto

Atualmente, o Porto participa de dois campeonatos: a Liga Portugal e a UEFA. Veja as datas:

Liga Portugal (Campeonato Português)

Seg., 22/12 – 15:45

Alverca x Porto

Seg., 29/12 – 17:15

Porto x AVS SAD

04/01 – 15:00

Santa Clara x Porto

18/01 – horário a confirmar

Vitória SC x Porto

25/01 – horário a confirmar

Porto x Gil Vicente

01/02 – horário a confirmar

Casa Pia x Porto

08/02 – horário a confirmar

Porto x Sporting

15/02 – horário a confirmar

Nacional x Porto

22/02 – horário a confirmar

Porto x Rio Ave

01/03 – horário a confirmar

Porto x Arouca

08/03 – horário a confirmar

Benfica x Porto

15/03 – horário a confirmar

Porto x Moreirense

22/03/26 – horário a confirmar

Braga x Porto

03/04/26 – horário a confirmar

Porto x Famalicão

11/04/26 – horário a confirmar

Estoril x Porto

18/04/26 – horário a confirmar

Porto x Tondela

25/04/26 – horário a confirmar

Estrela Amadora x Porto

02/05/26 – horário a confirmar

Porto x Alverca

09/05/26 – horário a confirmar

AVS SAD x Porto

16/05/26 – horário a confirmar

Porto x Santa Clara

Competições Europeias (UEFA)

22/01 – 14h45

Plzen x Porto

29/01 – 17h00

Porto x Rangers