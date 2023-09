Ainda tem ingresso para Corinthians x Real Madrid hoje? Como comprar e preços

Para celebrar os 113 anos de história, o Corinthians preparou um encontro especial entre o time máster do Corinthians e as lendas do Real Madrid nesta sexta-feira, 1º de setembro, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo relembra o Mundial de 2000, com vitória do Timão, por isso saiba onde comprar o ingresso.

Onde comprar os ingressos para Corinthians x Real Madrid máster hoje?

Norte e Sul já estão esgotados, mas dá para comprar o ingresso dos outros sete setores da Neo Química Arena para a festa do Timão no site www.timaoereal.com.br, através da plataforma Inti, e não do endereço de vendas de entradas para os jogos do Corinthians.

Até a tarde desta sexta-feira, estão disponíveis os setores Leste Superior Lateral, Leste Superior Central, Leste Inferior Lateral, Leste Inferior Central, Oeste Inferior Corner, Lateral e Central. Os preços variam de R$ 65 a R$ 400 de acordo com os setores.

A classificação etária é livre e não há gratuidade de ingressos para nenhuma faixa etária.

Leste Superior Lateral e Central:

Inteira: R$ 130,00

Meia: R$ 65

Fiel Torcedor: R$ 91

PCD: R$ 65

Leste Inferior Lateral:

Inteira: R$ 140,00

Meia: R$ 70

Fiel Torcedor: R$ 98

PCD: R$ 70

Leste Inferior Central:

Inteira: R$ 170,00

Meia: R$ 85 - esgotado

Fiel Torcedor: R$ 119

PCD: R$ 85

Oeste Inferior Corner:

Inteira: R$ 300,00

Meia: R$ 150

Fiel Torcedor: R$ 210

PCD: R$ 150

Oeste Inferior Lateral:

Inteira: R$ 350,00

Meia: R$ 175

Fiel Torcedor: R$ 245

PCD: R$ 175

Oeste Inferior Central:

Inteira: R$ 400,00

Meia: R$ 200

Fiel Torcedor: R$ 280

PCD: R$ 200

Atrações do aniversário do Timão

Além do embate entre as lendas do Corinthians e o Real Madrid, a festa de aniversário do Timão também trará a exposição da taça do Mundial da FIFA de 2000, além de uma cerimônia própria, com show de luzes e som na Neo Química Arena.

Lucas Morato ficará no comando do sambo antes da bola rolar enquanto DJ Malifoo ficará responsável de agitar o público nos intervalos do evento. Gilmar Fubá e Rincón serão homenageador, atletas que conquistaram o primeiro Mundial do elenco alvinegro.

Alguns dos jogadores que estarão em campo nesta sexta-feira, pelo elenco máster do Corinthians, são Cristian, Danilo, Júlio Cesar, Nenê, Fernando Baiano, Édilson Capetinha e Luizão. Do lado do Real, serão Antonio Núñez Tena, Alberto Rivera Pizarro, Rubén de la Red Gutiérrez e Edwin Arturo Congo Murillo.

Em 2000, o Corinthians empatou com o Real Madrid por 2 a 2 no Morumbi, com gols de Edílson Capetinha, e Anelka para o Real.

Onde assistir o time máster do Corinthians hoje?

A festa de 113 anos do Corinthians será transmitida no Sportv 2, na TV paga, além dos canais do Youtube do Corinthians, Real Madrid TV, SBT, CazéTV, Rádio Craque Neto, Jovem Pan e pela rádio Massa FM. Dá para assistir de graça em todo o território nacional.

O canal Sportv só está disponível em operadoras por assinatura. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o evento nesta sexta-feira, o que significa que o torcedor tem que ter a TV paga. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal esportivo na programação.

Os canais Corinthians, Real Madrid TV, SBT, CazéTV, Rádio Craque Neto, Jovem Pan no Youtube transmitirão de graça a partida entre Corinthians e Real Madrid másters.

Leia também:

Qual foi o último título do Corinthians?